Jaaa: betekent dít dat er een vierde deel van ‘Pitch Perfect’ komt?

Heb je de ‘Pitch Perfect’-films stuk voor stuk al tig keer gezien, maar vervelen ze je nooit? Dan hebben we wellicht goed nieuws voor je. Als het aan Anna Camp – die de rol van Audrey vertolkt in de reeks – ligt, komt er namelijk een vierde deel. En zij is niet de eerste die hint op een vervolg.

Zodra het over een eventueel vierde deel van Pitch Perfect gaat, reageert Anna dat ze “voor” is. “Ik hou van die meiden en ik hou van het personage dat ik speel”, zegt ze tegen Entertainment Tonight. “Als ze me nodig hebt, ben ik er.”

Rebel Wilson

Een tijdje geleden hintte Rebel Wilson óók al op een vervolg. Dit deed ze met een foto waarop ze met actrices Anna Camp, Brittany Snow en Chrissie Fit te zien is. Alle vier steken hierbij vier vingers op.

Brittany Snow liet eerder al weten dat zij een vierde film wel ziet zitten. “Ik denk dat we het allemaal wel zien zitten”, zei ze destijds tegen Extra. “We hebben het ontzettend naar onze zin tijdens het filmen. We hebben een aantal van onze beste vrienden leren kennen tijdens de opnames. Een deel van ons weet dat het Pitch Perfect-hoofdstuk misschien gesloten is en dat is oké, maar we zijn nog steeds ontzettend close met elkaar en we zullen de films tot het einde blijven maken, als ze dat willen.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still