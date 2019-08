Bella ciao: zien we deze ‘La Casa de Papel’-personages niét terug in het volgende seizoen?

Ben jij ook alweer – of alláng – aan het einde van het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ en met smart aan het wachten op de vierde reeks? Snappen we he-le-maal. De makers van de Spaanse serie hebben ons immers laten zitten met een hoop vragen die waarschijnlijk pas over een hele tijd beantwoord zullen worden. Of toch niet?

Seizoen 3 nog niet af gezien? Let op, spoilers!

De laatste aflevering van La Casa de Papel seizoen 3 was een enorme cliffhanger. Wat zeggen we, een méga enorme cliffhanger. De dood van Raquel werd immers in scène gezet om El Profesor op het verkeerde been te zetten en Nairobi kreeg een kogel op zich afgevuurd terwijl ze haar zoon buiten zag staan. Overleeft ze dit schot? En heeft de bendebaas de listige politie door?

Extra draaidagen

Wat we tot nu toe weten, is dat de makers van La Casa de Papel al volop bezig zijn met de opnames van seizoen 4. Sterker nog, toen de derde reeks nog opgenomen werd, was al besloten om een aantal draaidagen eraan vast te plakken om de komende afleveringen op te nemen. Daar zouden ze ongeveer tot en met augustus mee bezig zijn. En jep, we zijn al halverwege deze maand.

Vakantiekiekjes

Enrique Arce, beter bekend als Arturo uit de Spaanse serie, heeft inmiddels al laten weten dat hij vakantie heeft. Als de opnames inderdaad tot het einde van deze maand duren, zou het kunnen betekenen dat hij niet in alle afleveringen te zien zal zijn. Hetzelfde geldt voor Esther Acebo, beter bekend als Mónica Gaztambide aka Estocolmo. “Het is officieel”, schrijft ze bij een still van een La Casa de Papel-scène op Instagram. “Ik ben klaar met filmen.”

Leeg pak

Ook Darko Peric (Helsinki) heeft een cryptisch plaatje gedeeld via Instagram. Op de foto zijn een leeg rood pak en het welbekende Dalì-masker te zien. “Bum bum ciao”, schrijft hij erbij. Dat zorgt voor een hoop verwarring bij de fans van La Casa de Papel. “OMG! Zonder lichaam erin”, reageert iemand. “Wat is er met je gebeurd?”

Lees ook

Dit zijn de 13 grootste plotgaten in het eerste seizoen van ‘La Casa de Papel’



Wanneer?

Hoe het afloopt met Nairobi blijft vooralsnog een raadsel, en ook weten we nog niet wat er met El Profesor en Raquel gebeurt. Wanneer we antwoorden kunnen verwachten, is óók nog onbekend (aargh!), maar we hopen natuurlijk dat het niet al te lang duurt. Fingers crossed…

Dit bericht bekijken op Instagram Bum bum ciao…💥 #lcdp3 #helsinki #laresistencia Een bericht gedeeld door Darko Peric Official (@darkoperich) op 12 Aug 2019 om 12:16 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: &C | Beeld: Netflix