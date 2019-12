Film tóch niet het einde van ‘Penoza’: er komt een spin-off van de serie aan!

De film het definitieve einde van het ‘Penoza’-tijdperk? Echt niet. Er is woensdag een heuse spin-off aangekondigd, waarin één van de meest geliefde personages uit de serie centraal staat.

Doodstil

In de vierdelige serie Doodstil wordt de achtergrond en afkomst van Luther, de zwijgzame rechterhand van Carmen van Walraven, uit de doeken gedaan. Doodstil zal in het najaar van 2020 op NPO 3 te zien zijn, maakten KRO-NCRV en producent NL Film woensdag bekend. De hoofdrol wordt vertolkt door Raymond Thiry, die Luther ook speelde in de vijf seizoenen en speelfilm Penoza.

Terug naar de 90’s

De serie speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe Luther probeert de moord op zijn broer te wreken. De regie is in handen van Willem Gerritsen en het scenario is geschreven door Philip Delmaar.

’s Lands favoriete crimineel

De hitserie Penoza werd dit najaar afgesloten met een bioscoopfilm die al drie weken volle zalen trekt. In totaal zagen al meer dan 300.000 bezoekers het laatste avontuur van Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) en haar gezin. Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt.

Lees ook

Meer afleveringen in aantocht?

Er zijn nu vier afleveringen aangekondigd, maar wie weet zit er meer in het vat voor Luther. Óf – dat kan natuurlijk ook nog – er volgen meerdere miniseries rondom andere hoofdpersonages uit het Penoza-universum. Wij zien het wel zitten, als een soort Better Call Saul na het succes van Breaking Bad. Welk personage zou jij graag terugzien in een eigen (mini)serie?

De trailer van ‘Penoza: the final chapter’:

