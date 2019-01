Pas op! Deze torenhoge boete riskeer je als je je autoruiten niet goed krabt

Brrr, wie dacht dat de winter bijna voorbij was, heeft het mis. Met temperaturen rond de vijf graden en ’s nachts zelfs onder het vriespunt, is het bar koud. Dat betekent dat het ’s ochtends weer krabben geblazen is voordat je de auto in kunt stappen en da’s een klusje waar je maar beter goed de tijd voor kunt nemen.

Het krabben van je autoruiten kun je maar beter zo goed mogelijk doen; als je geen fikse boete wil riskeren, tenminste. Zijn je autoruiten niet ijsvrij en wordt je zicht erdoor belemmerd, dan kun je een boete krijgen van 230 euro. Ben je de spiegels vergeten ijsvrij te maken? Dan komt daar nog eens 140 euro bij op. Een simpel rekensommetje leert ons dat het ijs op de auto je dus 370 euro kan kosten. Een duur grapje.

Plastic tasje

Vind je het een behoorlijke klus om met een ruitenkrabber aan de slag te gaan? Op Twitter is een filmpje opgedoken van een simpel trucje. Zo zou je met een plastic tas met daarin een laagje water perfect je autoruiten ijsvrij kunnen krijgen. Waar je alleen wél voor moet waken – zo wordt gewaarschuwd onder de video – is dat het water niet te warm moet zijn. Dit kan er namelijk voor zorgen dat het temperatuurverschil te groot wordt en er uiteindelijk een barst ontstaat in het glas. Daarnaast is het een stuk milieubewuster om gewoon met een krabber het ijslaagje te lijf te gaan, maar gezien het verbluffende resultaat, kunnen we je het filmpje niet onthouden:

Ik zie overal mensen lopen met een plastic tasje met water Dat is vreemd zult u denken Dat vond ik ook😱 Totdat😂#koud pic.twitter.com/qcUoNHfmhR — Starbuck (@starbuck68) 19 januari 2019

Betrapt

Vorig jaar deelde een wijkagent uit Tubbergen een kiekje op Twitter, van autoruiten die niet ijsvrij genoeg waren. “Deze bestuurder kreeg een bekeuring”, schreef hij erbij. “Ik vind dat hij onvoldoende zicht heeft.”

Maak uw autoruiten ijsvrij. Deze bestuurder kreeg een bekeuring. Ik vind dat hij onvoldoende zicht heeft. pic.twitter.com/PnIb6eqiTJ — Peter Withag (@Peter_Withag) 6 februari 2018

