Is jouw partner een echte schoonmaakfanaat? Zo ga je ermee om

Als jouw partner een opgeruimd type is, heeft dat natuurlijk vele voordelen. Altijd een schoon huis: check. Nooit meer iets kwijt tussen de rommel: check. Maar word je helemaal gek van het feit dat-ie meteen naast je staat als je één druppel drinken op de grond laat vallen? En dat je lief voor iedere kruimel de stofzuiger pakt?

Liggen jij en je partner wat betreft het huishouden niet bepaald op één lijn, dan kan dat voor flink wat wrijving zorgen. Het samenwonen met een schoonmaakfanaat wél gezellig houden, voor jullie allebei? Met onderstaande tips lukt het:

1. Wees niet sarcastisch

Als je partner op handen en knieën de vloer aan het boenen is, kan dat er nogal geestig uitzien. Maar het is niet het moment om sarcastische opmerkingen eruit te gooien. Laat ‘m in zijn waarde en bedenk dat je er zelf uiteindelijk ook baat bij hebt. Het huis wordt immers schoner zónder dat jij er moeite voor hoeft te doen.

2. Iedere dag een klusje

Alle beetjes helpen. Wil je niet je hele weekend kwijt zijn aan het schoonmaken van het huis? Doe dan iedere dag iets kleins, dat scheelt een hoop werk aan het eind van de week. Bovendien laat je meteen aan je partner zien dat je écht wel geeft om een schoon en opgeruimd huis, en ook jij een steentje bijdraagt aan een nette omgeving.

3. Luister

Communiceren is key in een goede relatie, en daar hoort een luisterend oor ook bij. Heeft je partner – ja, geef maar toe – al minstens tien keer aan je gevraagd of je je bord in de vaatwasser wil zetten? En heb je iedere keer geantwoord met ‘ja, de volgende keer doe ik het écht’? Doe dat dan ook. Bespaart je een hoop discussies!

4. Rommelplek

Als jij vanaf nu een stuk opgeruimder door het leven gaat voor je partner, zal hij ook moeten inleveren. Spreek daarom af dat er één plek in huis is waar je wél je rommelige zelf mag zijn. Een ladekast, bijvoorbeeld. Dan hoeft de rommel geen doorn in zijn oog te zijn: het ligt immers niet in het zicht.

Bron: Purewow | Beeld: iStock