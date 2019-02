Frank en Rogier weten keer op keer weer te bewijzen dat je met een beperkt budget een fantastische home make-over kunt realiseren. Ook in de nieuwste aflevering van ‘Paleis voor een Prikkie’ hebben de twee weer een knap staaltje werk verricht.

Het interieurduo ging in de uitzending van gisteravond aan de slag voor Nicole, een sterke moeder die met zes kinderen in een kleine flat in de Bijlmer woont. Een tafel waar het gezin met z’n allen aan kunnen zitten, is er niet. Sterker nog, Nicole heeft geen bed en slaapt al jaren op de bank wegens een gebrek aan ruimte. ‘Het klinkt heel raar, want er zijn een heleboel mensen die we het gunnen’, aldus Rogier. ‘Maar hier moet gewoon wat aan gedaan worden, dit kan niet.’

Voor een prikkie

Wederom met een bedrag van slechts 250 euro op zak deden Frank en Rogier er alles aan om de woning om te toveren tot een waar paleisje. En dat lukte ook in de laatste aflevering van het seizoen.

Nieuw seizoen?

Kijkers van het populaire SBS-programma hebben alleen maar lovende woorden over voor het interieurduo en hopen dan ook van harte dat er een nieuw seizoen in de pijplijn zit. Lees maar mee:

#paleisvooreenprikkie hebben er weer een prachtige kamer van gemaakt en een eigen slaapkamer (tje) voor mama! — Richelle♈̷̴’ (@HartjeRichellex) 25 februari 2019

Bedankt Frank en Rogier. We hopen op nog meer mooie programma’s van #paleisvooreenprikkie — Ietje Bloeming (@IetjeBloeming) 25 februari 2019

Goed gedaan weer mannen (en laten we vooral #Douwe en #Erwin niet vergeten!) Graag nog een seizoen van feelgood programma . #paleisvooreenprikkie — StellaQuasten (@StellaQuasten) 25 februari 2019

Deze budget make-over is wel echt heel goed gelukt. Chapeau. #paleisvooreenprikkie — Inge (@ieengeee) 25 februari 2019

Kan niet wachten op de nieuwe afleveringen volgend seizoen. #paleisvooreenprikkie — Evelien Netjes 🌴🥀🌿 (@EvelienNetjes) 25 februari 2019

Nou kom maar sneller terug hoor Frank en Rogier, een jaar weg is veel te lang #paleisvooreenprikkie — Gerda Radder (@GerdaRadder) 25 februari 2019

Graag nog een seizoen van #paleisvooreenprikkie. Heerlijke feel good tv. — Liesbeth (@SensiLies) 25 februari 2019

Ja duhhh tuurlijk een nieuw seizoen!!! #paleisvooreenprikkie — Britt Pitty (@Brittpitty) 25 februari 2019

Graag nog een seizoen Frank en Rogier. Fantastisch programma! #paleisvooreenprikkie. — Frans Blom (@BlomFrans) 25 februari 2019

Wat een mooi resultaat weer en wat een lieve kindjes. Maar uuuuh…. WAS DIT DE LAATSTE #paleisvooreenprikkie ??? NEE TOCH!? pic.twitter.com/6OOl3obUSV — xxx (@Madeliefjexxx) 25 februari 2019

Bron: RTL Boulevard, Twitter | Beeld: ANP