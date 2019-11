Kijkers ‘Paleis voor een Prikkie’ gaan los over groot gezin: ‘Onbegrijpelijk’

Dinsdagavond konden fans van Frank en Rogier eindelijk weer genieten van een gloednieuwe aflevering van ‘Paleis voor een Prikkie’, maar niet alle reacties waren even lovend. De eerste aflevering van het vierde seizoen heeft een hoop boze tongen losgemaakt op Twitter en dat heeft alles te maken met de grootte van het gezin dat werd bijgestaan door het flamboyante duo.

In Paleis voor een Prikkie hebben Frank en Rogier in de voorgaande seizoenen keer op keer weten te bewijzen dat je met een klein budget een fantastische home make-over kunt realiseren. In een nieuwe afleveringenreeks neemt het interieurduo opnieuw de proef op de som. De twee gaan als eerst langs bij het gezin van Joop, de zwangere Claudia en hun vier kids.

Werkloos

Het huis van Joop en Claudia kan wel een opknapbeurt gebruiken. Het laminaat is immers versleten en de meubels hebben ook hun beste tijd gehad, maar veel tijd en geld heeft het stel niet om in hun woning te steken. De vader van het gezin heeft op het moment geen werk en kan moeilijk aan de bak komen. Daarnaast heeft Claudia reuma, wat ook niet meehelpt. Ze hebben het financieel heel moeilijk, en vragen daarom Frank en Rogier om hulp.

Vijf kinderen

De kijkers thuis vinden het een lief gezin. Toch verbazen ze zich wel over het feit dat ze niet kunnen werken, maar wél vijf kinderen hebben. “Als je last heb van reuma kan je geen vijf kinderen op de wereld zetten. Met reuma is het ook best lastig om een baby op je arm rond te dragen. Een luier verschonen is dan al een drama”, aldus een Paleis voor een Prikkie-fan. Een ander vraagt zich af: “Waarom neem je toch vijf kinderen als je allebei geen baan hebt?”

Waarom neem je toch 5 kinderen als je allebei geen baan hebt??! 😳 #paleisvooreenprikkie — ¸¸♬·¯·♩¸Mary¸♪·¯·♫¸¸🚜 (@MrsVenderleek) November 5, 2019

#paleisvooreenprikkie Als je last heb van reuma kan je geen 5 kinderen op de wereld zetten. Met reuma is het ook best lastig om een baby op je arm rond te dragen. Een luier verschonen is dan al een drama. #laaielichters — 🌈🇳🇱♥MOK♥🇳🇱🌈 (@mok1976) November 5, 2019

Als je het nu al jammer vindt dat je de kinderen niet alles kan geven moet je er vooral nog een bijnemen. Lekker egoïstisch. #paleisvooreenprikkie — Loes (@Louise_224) November 5, 2019

#paleisvooreenprikkie bijstandsuitkering, vol met dure tattoos, en 5 kinderen. Ja die mensen verdienen het! NOT. En hij kan geen betaald werk vinden. Vroeger noemde wij dat Lui zijn. — –== Ben ==– (@BenTjepkema) November 5, 2019

Leven in armoede maar toch nog een vijfde kind op de wereld zetten……ik kan daar niet bij met mn verstand…..#paleisvooreenprikkie — Johan van der Ent (@JohanvanderEnt) November 5, 2019

Onbegrijpelijk, bijstand in dit geval te lui om te werken, vrouw reuma, voedselbank, een huis vol zooi, opruimen hebben ze nog nooit van gehoord en dan een 5e kind???? Gewoon stelletje asocialen #paleisvooreenprikkie #verdienenzeniet — joklve (@joklve) November 5, 2019

Ik vind die mannen heel leuk maar dat stel waar ze nu voor aan de slag gingen, ik weet het niet hoor 🤔 #paleisvooreenprikkie — jasperina de vries (@DeJasperina) November 5, 2019

Hart onder de riem

Gelukkig voor het gezin zijn er ook kijkers die het voor hen opnemen. “Wat een misselijkmakende praatjes hier”, klinkt het. En: “Leven en laten leven”. Heb je de aflevering gemist en wil je het SBS-programma terugkijken? Dat kan hier.

Ik heb iets in m’n ogen hoor 😢 #paleisVoorEenPrikkie — ♡ AGATHA ♡ (@agatha_make_up) November 5, 2019

Oordelen over een gezin die je niet kent doe eens niet #paleisvooreenprikkie — Jacquelien (wat een toestand moidje) (@jamvanderJagt) November 5, 2019

Och mensen met zoveel narigheid in hun lijf door zo te reageren, leven en laten leven, azijndrinkers bah

Ik vond het prachtig #paleisvooreenprikkie — petra b (@llejbakb) November 5, 2019

Jezus wat 1 misselijkmakende praatjes hier #paleisvooreenprikkie Schaam jullie — Beter Groen (@GroenePeter) November 5, 2019

