Pakjesavond voor de televisie: dít is er te zien op 5 december 2019

Het heerlijk avondje komt eraan! Naast het schrijven van gedichten, uitpakken van cadeautjes en pepernoten eten is er ook nog genoeg te zien op televisie. Deze uitzendingen kun je op 5 december bekijken. Bekijk ook de vijf beste Sinterklaasfilms om alvast in de sfeer te komen.

Sint en Paul Pakken uit! – 20.30 uur op RTL 4

Niet alleen thuis is het pakjesavond want in het Sinterklaasprogramma van Paul de Leeuw worden er ook genoeg cadeautjes uitgedeeld! Net zoals vorig jaar is het een grote chaos, wat het juist enorm gezellig maakt. Zullen er weer drie Sinterklazen komen dit jaar, of houdt Paul het bij één Goedheiligman? Het publiek wordt in ieder geval goed verrast.

Sinterklaas Bestaat – 22.40 uur op NPO 3

Even zin in iets serieuzers, maar wil je wel in de Sinterklaassfeer blijven? Dan is het tijd voor een documentaire! De taxichauffeur Marcel helpt het hele jaar door om mensen op hun bestemming te krijgen. In december heeft hij er alleen nog een andere taak bij: dan verandert Marcel namelijk in zijn alterego, de Goedheiligman.

Sinterklaas Bestaat – trailer from Tangerine Tree on Vimeo.

Heerlijk Avondje vóór Sinterklaas – 20.35 uur op NPO 1

Sinterklaas geeft ons altijd cadeaus, maar wat krijgt hij ervoor terug? Niet zoveel! Dieuwertje Blok vond het maar zielig en daarom presenteert ze een programma, gemaakt vóór Sinterklaas. Zo wordt er afscheid genomen van de Goedheiligman voordat hij weer vertrekt naar Spanje, want dat verdient de gulle gever!

Bridget Jones’ Diary – 22.30 uur op Net5

Voor degenen die liever een filmpje pakken dan een cadeautje: Bridget Jones’ Diary komt op tv! Bridget is 32, rookt aan één stuk door, drinkt in hoog tempo en haar liefdesleven lijkt een permanente crisissituatie. Bij het begin van het nieuwe jaar besluit ze dat het tijd is om het heft in eigen handen te nemen. De film wordt deze maand van Netflix verwijdert, net zoals deze twintig andere titels.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies – 22.20 uur op SBS9

Welke man met een lange baard kies jij: Sinterklaas of Gandalf? Naast de Sinterklaasuitzendingen op pakjesavond komt The Hobbit ook op tv! Het avontuur van Bilbo gaat verder met hobbits, dwergen, tovenaars en orks. Hij moet een lastige keuze maken die zijn hele toekomst in gevaar kan brengen. Daarnaast wordt het leger van Sauron steeds sterker…

