Heftig: overleeft dít ‘GTST’-personage het avontuur in Lapland wel?

Het aftellen voor de fans van ‘GTST’ is nu toch echt begonnen. Volgende week vrijdag, op 5 april om precies te zijn, wordt de 6000ste aflevering van maar liefst een uur uitgezonden. Het vrijgezellenfeest van Amir staat in deze uitzending centraal, maar helaas wordt het niet alleen maar gezelligheid in Lapland.

Pas op, spoilers!

Dat de 6000ste aflevering van de soap een bloedstollende wordt, staat voorop. En GTST zou GTST niet zijn als er niemand gevaar loopt in zo’n bijzondere uitzending. In Lapland gaat het dan ook helemaal mis. Een van de personages raakt namelijk zwaargewond bij een heftig ongeluk.

Sneeuwscooters

In de aflevering is te zien hoe Anton, Bing, Daan, Rik en Rover de bruidegom to be Amir een onvergetelijk vrijgezellenfeest. Zo maken ze tijdens de trip ook een sneeuwscootertocht, samen met hun gids Romy Dublois (Sarah Chronis). Zij raakt zwaargewond, door het toedoen van Sjors’ aanstaande. Met vreselijke gevolgen van dien.

Cliffhanger

De grote vraag is natuurlijk: overleeft Romy het ongeluk wel of niet? Is zij het enige slachtoffer van het ongeluk? En – gezien het in GTST altijd tot het laatste moment spannend blijft – stappen Sjors en Amir nog steeds in het huwelijksbootje? Nog even geduld, de aflevering is over een week te zien rond de klok van 20.00 uur op RTL4. Heb je een Videoland-account? Lucky you, dan kun je de aflevering vandaag al kijken. Spannend!

Bron: Libelle.nl | Beeld: RTL Beeldbank