Ben jij de oudste, middelste of jongste thuis? Dit zegt het over jouw relaties

Ervaar jij vaak dezelfde problemen in een relatie? Ha, dan is hier nu misschien een verklaring voor. Het blijkt namelijk dat jouw positie in het gezin invloed heeft op je relaties. William Cane legt het uit in zijn book The Birth Order Book of Love. Ben je dus de jongste, middelste of oudste thuis? Dit betekent het voor je relaties.

Dit zegt jouw positie over jouw karakter

Om te weten hoe de relaties in elkaar steken, is het natuurlijk ook handig om te weten welke eigenschappen jij als zus, zusje of enig kind hebt.

Oudste

Ben je de oudste thuis? Dan laat je dit de rest ook goed merken. Eerst had je het rijk voor jou alleen en kreeg je alle aandacht. Nu moet je deze aandacht delen met je zusje en/of broertje. Als oudste ben je vaak ambitieus, zelfverzekerd, georganiseerd en een tikkeltje dominant. Jij bepaalt de regels en andere vertrouwen op je. Je sluit hierdoor lastig een compromis.

Middelste

Jij stond altijd tussen je oudere en jongere broer/zus in. Hierdoor ben jij juist goed in het sluiten van een compromis. Je wilt dat iedereen om je heen gelukkig is. Je gaat ruzie vaak uit de weg, maar je kunt ook een beetje opstandig zijn. Je bent erg sociaal en je kan vaak met iedereen overweg.

Jongste

Als jongste heb je waarschijnlijk vaak voor jezelf moeten op komen thuis. Je had weinig te zeggen en dingen werden meestal geregeld door broers of zussen. Hierdoor ben jij erg open-minded en ben je altijd in voor een avontuur. Jij hebt de eigenschappen: extravert, egocentrisch, charmant en ongecompliceerd.

Enig kind

Het kan natuurlijk ook zijn dat je het enige kind bent thuis. Je bent hierdoor gewend dat alles om jou draait. Je hoort soms dat je verwend bent, maar dit valt reuze mee. Toch kan je het wel lastig vinden om te delen en houd je van aandacht. Je bent gewend om met volwassenen om te gaan en hierdoor ben je erg betrouwbaar. Je hebt genoeg fantasie en doet er alles aan om je dromen waar te maken.

Deze invloed heeft jouw gezinspositie op je relatie

Oudste met oudste

Deze relatie is vurig! Jullie zijn allebei gewend om de controle te hebben en hierdoor kunnen jullie af en toe botsen. Het lijkt een gevaarlijke match.

Oudste met enig kind

Je bent als oudste gewend om de leiding te nemen. Een geliefde die enig kind is zal hier niet altijd naar luisteren. Jullie zijn beide gewend om de regels te maken en hierdoor kunnen er misschien ruzies ontstaan.

Jongste met jongste

Wat een lol kunnen jullie hebben! Toch kan er ook nog een probleem ontstaan. Jullie nemen beiden namelijk niet graag de leiding. Jullie vinden het fijn om verzorgd te worden, dus het is belangrijk dat een van jullie toch de leiding neemt.

Jongste met middelste

Is je partner de middelste in het gezin? Grote kans dat hij/zij de eigenschappen over gaat nemen van jou als jongste. Doordat de middelste supergoed is in compromissen sluiten en de jongste van avontuur houdt, heeft jullie relatie een grote kans van slagen.

Jongste met oudste

Opposites attracks, toch? In dit geval zeker! Als tegenpolen werken jullie heel goed samen. De oudste vindt het fijn om te verzorgen en jongste geniet hier juist van. Dit lijkt op een match made in heaven.

Jongste met enig kind

Een enig kind kan soms wat ongeduldig zijn en jij als jongste kind kan hierbij perfect helpen. De jongste is het gewend om op hun beurt te wachten en gunnen je daarom vaak de eerste plek. Toch is het ook opletten geblazen, want remember: een relatie bestaat uit geven en nemen!

Middelste met middelste

Pas op jullie: grote kans dat jullie een hoop gevoelens opkroppen, omdat jullie beiden niet van ruzie houden. Jullie gaan een conflict liever uit de weg.

Middelste met oudste

In deze relatie neemt de oudste de leiding. De middelste gaat hier lekker in mee totdat hij/zij er genoeg van heeft. Het is dus belangrijk om jullie meningen te delen.

Middelste met enig kind

Deze match lijkt op die van hier boven. Het enig kind bedenkt nieuwe avonturen en de middelste kan niet wachten om deze samen te beleven. Als middelste is het wel weer belangrijk om je eigen mening te laten weten!

Bron: Cosmopolitan.com/nl | Beeld: iStock