De meeste Nederlandse ouders (83 procent) houden in de gaten wat hun tiener online allemaal doet, zo blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland. De helft controleert zelfs het mobieltje van hun kind en wat hun kroost allemaal doet op social media.

Safer Internet Day

De studie is gedaan onder 1085 ouders van kinderen van 12 tot en met 17 jaar en onder 1025 jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Hieruit blijkt dat ouders vooral willen meekijken omdat ze zich zorgen maken over wat hun pubers online tegenkomen. Het onderzoek is gedaan wegens de Safer Internet Day, die vandaag plaatsvindt. Deze dag staat jaarlijks in het teken van het stimuleren van veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

Kennis over risico’s broodnodig

Volgens de organisatie weten ouders in vergelijking met een paar jaar geleden veel beter welke risico’s hun kind kunnen lopen. “Dat is positief en tegelijkertijd broodnodig als we de onderzoeksresultaten bekijken. Een kwart van de jongeren (27 procent) geeft bijvoorbeeld aan één of meerdere keren online te zijn lastiggevallen en bijna hetzelfde percentage geeft aan wel eens online gepest te zijn”, aldus Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland. Vier op de tien ouders zijn bang dat hun kind online wordt gepest. “Terecht”, aldus de organisatie. Van de ondervraagde jongeren geeft 21 procent aan zelfs meerdere keren het doelwit van online pesters te zijn geweest.

‘Blijf alert!’

De organisatie wil ouders meegeven alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen online, zoals de opkomst van challenges en dreigbrieven die kinderen kunnen ontvangen via WhatsApp. “Als ouders op de hoogte zijn, zijn ze een betere gesprekspartner voor hun kinderen en kunnen ze waar nodig anticiperen op vervelende gebeurtenissen.”

YouTube Kids éindelijk in Nederland

Op deze Safer Internet Day brengt Google ook positief nieuws naar buiten. Het mediabedrijf komt namelijk met YouTube Kids, een app die speciaal voor kinderen is gemaakt. Die bestond al in tientallen andere landen, maar vanaf vandaag is de Nederlandse versie beschikbaar. Daarop staan onder meer tekenfilms, kinderliedjes en educatieve video’s. Ouders kunnen voor elk kind instellen welke filmpjes ze mogen zien en hoe lang ze de app mogen gebruiken. Ouders kunnen ook het zoeken in- of uitschakelen en ze kunnen terugzien welke filmpjes de kinderen hebben gezien.

Geen schokkende filmpjes meer in beeld

YouTube wil met Kids extra voorkomen dat kinderen in aanraking komen met schokkende filmpjes, zoals die een paar jaar geleden opdoken op YouTube zelf. Kinderen dachten dat ze naar gewone filmpjes keken, maar zagen plotseling dat een figuurtje als Peppa Pig werd toegetakeld door een tandarts of bleekmiddel dronk, dat Mickey Mouse anderen en zichzelf door het hoofd schoot en dat Spiderman vocht met Elsa uit Frozen.

Gratis te gebruiken

Het is niet mogelijk om zelf filmpjes op YouTube Kids te zetten. YouTube selecteert zelf welke filmpjes van het hoofdplatform geschikt zijn om op Kids te zetten. Gebruikers kunnen ook niet reageren op filmpjes op Kids. De kinderapp is in principe gratis, maar er is ook een betaalde versie, zonder reclame. Dat model heet ‘freemium’: de basis is gratis, maar wie bereid is om te betalen, krijgt meer. Het is ook de manier waarop een dienst als Spotify werkt.

