Bíjna op Netflix: 8-delige docuserie over verdwijning Maddie McCann

Voor fans van populaire docu-crimeseries als ‘Making a Murderer‘ en ‘The Staircase’ heeft Netflix binnenkort een nieuwe bankplakker in petto. Zeer binnenkort verschijnt een achtdelige documentaireserie over de vermissingszaak rond Madeleine ‘Maddie’ McCann, die twaalf jaar geleden verdween uit haar vakantieverblijf in Portugal. Bere-interessant, maar haar ouders zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met de nieuwe docu…

Negatieve gevolgen voor onderzoek

Haar ouders Gerry en Kate McCann nemen volledig afstand van de serie en willen niets te maken hebben met de Netflix-productie. De BBC meldt dat de ouders van de vermiste Maddie McCann benaderd zijn door Netflix, maar bedankt hebben voor de medewerking. Daar komt nu dan een keiharde afwijzing achteraan. Kate en Gerry zijn bang dat de documentaire het nog lopende politie-onderzoek zal beïnvloeden en in de weg zal staan.

‘Hoe kan dit programma nou helpen?’

“Wij zagen, en zien nog steeds niet, hoe dit programma helpt in de zoektocht naar Madeleine. En aangezien er nog een politieonderzoek loopt, zou deze serie dat onderzoek mogelijk kunnen hinderen. Onze visie en onze voorkeuren zijn dan ook geen onderdeel van dit programma”, klinkt hun reactie.

Waar is Maddie McCann?

Maddie McCann is al sinds 2007 spoorloos verdwenen. Ze was toentertijd drie jaar oud en met haar ouders op vakantie in Portugal. Vader en moeder gingen uit eten terwijl hun dochter sliep in hun appartement. Na terugkomst was hun dochter nergens meer te bekennen. Al twaalf jaar wordt er onvermoeid gezocht naar Maddie.

Netflix heeft nog geen verschijningsdatum bekendgemaakt, maar de docuserie wordt later deze maand of begin april verwacht.

Oud-hoofdinspecteur zaait twijfel over verhaal van moeder verdwenen Maddie McCann https://t.co/p2GDj3WeO7 pic.twitter.com/iAFfPU8jJX — HLN.BE (@HLN_BE) March 6, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: ANP