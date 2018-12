Dit is het ultieme Oudejaarsavond-spel en híer koop je het voor bíjna niks

Beer Pong, het spel waarbij je pingpongballetjes in van die ‘Amerikaanse’ rode bekers moet gooien, is ons allen welbekend. Speciaal voor de feestdagen komt koopjeswalhalla Action nu met Prosecco Pong. Zeg maar Beer Pong, maar dan in een mooi jasje. Hoe leuk – en gezellig – is dat?

Upgrade

Je arm uit de kom gooien tijdens een fanatieke worp, tipsy worden van je eerste beer cup of totaal onverwachts alle balletjes raak gooien… Onverwachtse wendingen vol hilariteit is waar Beer Pong voor staat. Plezier gegarandeerd dus. Daarom dacht Action dat het spel voor de feestdagen wel een upgrade kon gebruiken.

Géén geld

Voor slechts €2,39 – geen geld! – ligt nu Prosecco Pong in de schappen. Het spel bevat 3 roze balletjes en 12 proseccoglazen helemaal in The Great Gatsby-stijl. Überfeestelijk verantwoord dus. Maak het nóg leuker door onderop de glazen een cijfer te schrijven en bij ieder cijfer een opdracht te verzinnen. Balletje raak = opdracht uitvoeren voor het andere team. Natuurlijk kun je de glazen ook prima vullen met Jip & Janneke-champi als de kids gezellig mee willen spelen. Enjoy!

Bron: VIVA | Beeld: Still