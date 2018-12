Let’s guess: binnenkort zien we een ‘oude bekende’ terug in GTST, maar wie?

In GTST is en blijft het een komen en gaan van personages. Zo zijn er de afgelopen tijd een hoop nieuwe gezichten bijgekomen, maar zijn er ook oude bekenden die zo nu en dan weer opduiken in Meerdijk. En dat laatste zal binnenkort ook weer het geval zijn.

In een video op Facebook vertelt Joep Sertons – die de rol van Anton Bouwhuis vertolkt – dat hij een leuk nieuwtje heeft voor alle fans van GTST. De acteur verklapt dat er met Kerstmis een ongenodigde gast aanbelt bij de familie Bouwhuis. Een familielid van Anton staat voor de deur, maar veel meer laat hij er niet over los. Behalve dat-ie al vaker in de soap te zien is geweest. ‘Ik wil wel heel graag zeggen wie het is, maar ik mag het niet’, zegt hij.

Wie o wie?

Onder de video wordt flink gespeculeerd over wie het zou kunnen zijn. ‘Zijn verloren dochter die tijdens de zomercliff ook al even kwam buurten’, klinkt het. Anderen denken dat het Tim of Sjoerd is. De tijd zal het moeten leren…

Beeld: ANP