Waardige opvolger voor ‘Game of Thrones’? Eerste Netflix-trailer ‘The Witcher’ online

Eerder dit jaar kwam de succesvolste serie ooit na acht seizoenen tot een einde: het doek viel voor de fantasyhit ‘Game of Thrones’. Dat er al spin-offs in de maak zijn (lekker uitmelken die handel), is geen nieuws, maar ondertussen doen ook andere producenten een duit in het zakje. Iedereen wil immers verantwoordelijk zijn voor dé opvolger die het succes van ‘GoT’ enigszins kan evenaren.

‘The Witcher’

Ook Netflix waagt zich aan het genre met The Witcher. Een eerste trailer, die afgelopen weekend uitkwam, ziet er alvast veelbelovend uit. Dodelijke monsters, bloedmooie prinsessen en de o zo aantrekkelijke Henry Cavill (Superman in diverse DC Comics-films) met een grijze pruik.

Monsterlijk goed?

In The Witcher speelt Henry de monsterjager Geralt of Rivia. Hij werd geboren met speciale gaven, die versterkt werden met bizarre experimenten. Daardoor verloor hij wel al zijn pigment, en nu reist hij door verschillende koninkrijken om monsters af te slachten voor geld. Geralts leven is verder behoorlijk leeg, maar dit verandert als hij in een politiek machtsspel verzeild raakt. Hij wordt opgedragen om de jonge prinses Ciri (Freya Allan) te beschermen, met hulp van de beeldschone, gevaarlijke tovenares Yennefer (Anya Chalotra). Geralt ontdekt al snel dat de monsters die hij bevecht gevaarlijk zijn, maar minder link dan verraderlijke mensen…

Boekenreeks

Het verhaal van de The Witcher-serie is gebaseerd op de fantasyboeken van Andrzej Sapkowski, en niet zozeer op de (bekendere) games. Sapkowski verkocht de rechten om games over zijn wereld te maken voor een fooi, omdat hij dacht dat ze toch nooit aan zouden slaan, maar de spellenserie werd een dikke hit. Arme man. Of Netflix hem een factuur betaalt, is niet bekend.

The Witcher verschijnt dit najaar op Netflix. Bekijk hieronder de trailer:

