Zo gaat het nu met de opvallendste kandidaat uit de ‘AYNIL’-kerstspecial van 2018

Op kerstavond zat Nederland traditiegetrouw weer voor de buis, voor de kerstspecial van ‘All You Need Is Love’. De nodige koppels en familieleden werden weer bij elkaar gebracht voor de feestdagen, maar kun je je de meest opvallende hereniging van vorig jaar nog herinneren? Op Twitter ging het destijds allemaal over Maureen, en zij vertelt nu hoe het met haar én natuurlijk de liefde gaat.

Even terug naar de AYNIL-kerstspecial van 2018, waarin Maureen Ypma een van de mensen in het publiek was. Robert ten Brink liet het toen twintigjarige meisje letterlijk tot het allerlaatste moment wachten; pas na het slotlied en de aftiteling van het programma was het moment daar dat Maureen – die inmiddels helemaal in tranen was – haar geliefde Liam in de armen kon vliegen. Dit ‘grapje’ van de makers viel destijds niet helemaal in de smaak bij de kijkers van All You Need Is Love. Op social media werd het verhaal van Maureen meermaals aangehaald omdat het volgens fans “te ver” ging.

Dankbaar voor AYNIL

Maureen geeft nu toe op dat moment inderdaad verdrietig te zijn geweest, maar zonder AYNIL ‘haar’ Liam niet had kunnen zien. “Ik ben het programma nog steeds heel dankbaar”, vertelt ze aan AD. “Door onze hereniging vorig jaar kon ik Liam aan mijn ouders voorstellen. Toen ik zag hoe leuk hij in de omgang met mijn familie was, dacht ik: jij bent het.”

Verhuisd

De twee zijn nog steeds samen. Sterker nog, afgelopen zomer pakte Maureen haar koffers en verhuisde ze voor de liefde naar Nieuw-Zeeland. “Ik heb in Nederland heel veel gewerkt, zodat ik na mijn opleiding naar Nieuw-Zeeland kon verhuizen”, klinkt het. In juli was het moment eindelijk daar en trok ze haar liefdesnestje met Liam in. “Onze woning zit pal aan het strand. We genieten vaak samen van de zonsondergang.”

Heimwee

De Nederlandse geeft toe wel heimwee te hebben en haar ouders te missen, maar het gelukkig ook goed te kunnen vinden met haar schoonouders. “Ze zijn heel lief voor me en hebben me hier echt met open armen ontvangen. En ik facetime veel met mijn eigen ouders.” Terugkomen is ze dan ook niet van plan. “Mijn leven is nu hier met Liam. Het plan is om voor altijd te blijven.”

