Maak dromen waar: VIVA400 Visionista’s op zoek naar ambitieuze en ondernemende vrouwen

Ben jij het aanstormende talent dat op zoek is naar een springplank richting je droomcarrière? Of heb je een supergoed idee waarvan iedereen denkt: waarom bestaat dat nog niet?! Geef je dan snel op voor VIVA400 Visionista’s. Wie weet word jij de VIVA400 Visionista van 2019 en win je een prijzenpakket van meer dan € 10.000 aan mediawaarde.

Wie VIVA400 Visionista’s zoekt?

Je bent jong, barst van de ambitie en wil je maar al te graag verder ontwikkelen. Je hoopt een personal brand neer te zetten, je droombaan in de wacht te slepen, een eigen bedrijf te starten of een carrièreswitch te maken. Anders gezegd: je weet wat je wilt, maar hoe bereik je in korte tijd je doel?

Jouw droom? Geef je op!

VIVA400 Visionista’s is dé stap naar succes in je carrière. Dus aarzel niet en meld je t/m 12 juni aan via viva.nl/visionistas om kans te maken op een van de dertig plekken in het programma.

Het programma

Word jij geselecteerd voor de weg naar succes? Zet alvast de volgende data in je agenda:

ZATERDAG 22 JUNI

30 geselecteerde vrouwen mogen hun idee pitchen voor de jury & masterclasses.

ZONDAG 23 JUNI

10 vrouwen gaan door naar de volgende ronde. Op een surprise-locatie ergens in Nederland.

EEN WEEK LATER

Er worden drie finalisten bekendgemaakt die personal coaching krijgen.

IN NOVEMBER

De finalisten pitchen hun idee bij Sanoma, de uitgever van VIVA en Flair.

DONDERDAG 12 DECEMBER

Tijdens de VIVA400 Awards wordt de VIVA400 Visionista 2019 uitgeroepen. De winnares ontvangt een prijzenpakket van meer dan € 10.000 aan mediawaarde!

