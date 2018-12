Ophef om ‘Heel Holland Bakt’-kandidaat: ‘Dit is geen amateurbakker’

Met 3,3 miljoen kijkers is de eerste aflevering van dit seizoen van Heel Holland Bakt de meest bekeken eerste aflevering tot nu toe. Een van die miljoenen kijkers was een oplettende kijker die iets ontdekte over kandidaat Maroeska.

Beste thuisbakker?

Kandidaat Maroeska wist in de eerste aflevering een plekje in de beroemde witte tent van Heel Holland Bakt te bemachtigen. Vanaf volgende week gaat zij de strijd aan om de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’ te winnen. Maar die titel lijkt helemaal niet zo goed bij Maroeska te passen.

Kookboek

Een oplettende kijker herkende Maroeska meteen toen ze op televisie te zien was en hij was niet de enige. De bakster is namelijk helemaal niet zo’n ‘hobbybakker’ en hoort volgens velen dan ook niet thuis in de wedstrijd. Maroeska heeft al een (heel succesvol) kookboek uitgebracht dat zelfs was genomineerd voor de verkiezing van het ‘Gouden Kookboek 2018’. Tien jaar lang werkte Maroeska aan het boek met de titel ‘Hoe Dan?! Favoriete recepten uit de zeven keukens van Maroeska Metz’. Een beginnende bakker kun je haar dus eigenlijk niet noemen, is de conclusie die veel Twitteraars trekken.

Maroeska Metz heeft al een (heel mooi) kookboek uit; ben ik de enige die dat raar vind? #heelhollandbakt — Marijne Thomas (@MarijneThomas) December 9, 2018

Dat Maroeska kan bakken, wisten we al een tijdje #HHB https://t.co/HXvjJDlspv — Olaf de Boer (@olafdb) December 9, 2018

#heelhollandbakt Types zoals maroeska zouden eigenlijk niet mee mogen doen (professional met eigen kookboek ) — Marieke Van Zelm (@kieks76) December 9, 2018

Als je cateraar bent en een eigen kookboek hebt, hoe ben je dan precies amateurbakker? #HHB https://t.co/0tCL1hH7Ni — Stephan Vegelien (@SRvegelien) December 9, 2018

Zullen ze het ook nog over Maroeska hebben die alles behalve een 'amateur' thuisbakker is? 🤔 … #smaaktnaarmeer #heelhollandbakt #sjoemelen pic.twitter.com/zSgtgTi2K6 — Miss I. (@LotteVR29) December 10, 2018

Cateraar met een eigen kookboek,

genomineerd voor het Gouden Kookboek 2018. Beetje raar. https://t.co/g7ChuKRKvV — Wouter Dortmans (@wdortmans) December 9, 2018

‘Maroeska is wél thuisbakker’

Omroep MAX heeft inmiddels laten weten altijd al op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van het boek. “Het boek van Maroeska is een kookboek en geen bakboek. Zij heeft dit boek tien jaar geleden gemaakt en het huidige boek is een heruitgave daarvan.” De omroep benadrukt dat Maroeska, ondanks deze uitgave en haar werk als cateraar, een amateurkok en -bakker is. “Naast haar werk als ontwerper heeft zij net als de andere kandidaten een liefde voor bakken (en koken) en ze heeft daarom besloten mee te doen aan Heel Holland Bakt.”

Op Twitter zijn er gelukkig ook fans van Maroeska (én krijgt ze bijval):

niet dat ik fan ben van Maroeska, maar het kook boek heeft ze pas in oktober 2018 uitgebracht. Dus na de opnames van HHB denk ik. — Davy Wilms (@StockcarH78) December 10, 2018

later wil ik graag maroeska zijn. dingen bakken, mooi oud worden en nog beetje kunst maken tussendoor. waar kan ik hiervoor tekenen? #HHB — Cate (@deux00zero) December 9, 2018

