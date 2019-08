Raar maar waar: dankzij dit onverwachte ingrediënt smaakt jouw taart nooit droog

Sta jij voor ieder feestje uren in de keuken om de perfecte taart uit de oven te toveren, maar komt-ie er net iets te vaak een beetje droog uit? Door één simpel – maar tikkeltje vreemd – ingrediënt toe te voegen, smaakt je baksel een stuk smeuïger.

Chef Jasper J. Mirabile Junior deelt met The Kansas City Star zijn trucje om chocoladetaart zo lekker mogelijk te maken. Daarbij geeft hij toe dat het een ietwat onverwacht ingrediënt is voor een cake, maar het zou volgens de professional wel degelijk werken.

Mmm(ayo)

Houd je vast: om te voorkomen dat je chocoladetaart droog uit de oven komt, kun je er het best wat mayonaise aan toevoegen. Jep, je leest het goed. Mayo, dus. En dat in plaats van de olie die vaak wordt gebruikt in recepten voor chocoladetaart.

Niet de enige

Het is misschien niet het meest voor de hand liggende ingrediënt voor taart, maar volgens de topchef is het eigenlijk heel logisch. Mayonaise houdt namelijk het suikergehalte in evenwicht en voorkomt dat het chocoladebaksel uitdroogt. En hij is niet de enige die er zo over denkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een van de eerste chocoladetaartrecepten, met daarin mayonaise op het ingrediëntenlijstje, al uit 1927 stamt. Toch maar een kans geven, dus?

Bron: Flair.be | Beeld: iStock