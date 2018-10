Ontspannen was nog nooit zo fijn: er bestaan nu proseccobruisballen

In Japan kun je baden in een bad vol rode wijn, thuis doe je dat in een kuip vol prosecco. Althans, in water dat ruikt en schuimt naar het mousserende drankje. En dat alles dankzij de proseccobruisballen van Firebox.

Een goed boek, grote kop thee en een ontspannend achtergrondmuziekje. Neem dat alles mee naar de badkamer, laat de badkuip vol lopen en je ultieme me-time moment is daar. Heerlijk! Om het feest helemaal compleet te maken, neem je voortaan proseccobruisballen mee in bad. Die laten het water niet alleen lekker ruiken maar voegen er ook nog eens glitters aan toe. Hoe leuk is dat?

Bestellen

Het beste van alles is dat je de deur niet uit hoeft voor de bruisballen; je kunt ze online bestellen voor een bedrag van slechts 9,09 euro. Leuk voor jezelf óf om cadeau te doen!

Bron: Flair.be | Beeld: iStock, Instagram