Snik: is jou dit ontroerende detail in ‘Stranger Things’ opgevallen?

We geven toe: we hebben wel een traantje gelaten bij het einde van seizoen 3. Maar door dit ontroerende detail in Stranger Things kunnen de zakdoekjes weer uit de kast.

Let op: spoilers!

We weten natuurlijk dat het niet goed af líjkt te lopen voor Hopper in de laatste aflevering. Let op, we zeggen lijkt, omdat we door de laatste scène toch nog enige hoop hebben dat hij misschien is meegevoerd naar dit Russische station. Door de woorden “niet de Amerikaan” kan het in onze ogen bijna niet anders dan dat hij nog daar in gevangenschap leeft. Laat dit alsjeblieft zo zijn.

Haarbandje

Want vooral voor Eleven was het natuurlijk een flinke shock dat de politieagent niet terugkeerde na zijn heldhaftige actie. Maar wist je dat Hopper ook nog een ander dochtertje had? Sara overleed aan kanker en had in de flashbacks die we te zien krijgen een blauw elastiekje in haar haar. Daarna zagen we dit bandje om de pols van de detective, maar waar zien we hem vanaf seizoen twee? Juist, om de arm van zijn adoptiedochter Eleven.

Erkenning

Netflix zelf laat dit ontroerende detail zien op hun social media-kanalen. Hiermee zou Hopper dus op zijn manier aan willen geven dat hij het paranormale meisje erkent als zijn eigen dochter. Dat het nog niemand is opgevallen is wel opvallend: Eleven draagt het elastiekje namelijk al vanaf de eerste aflevering van seizoen 2. Vanaf dit moment kwam ze dan ook in huis wonen bij de politieagent. Waar is die tissuebox?

