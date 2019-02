Deze ONM-acteur zien we binnenkort terug in GTST

In Meerdijk blijft het een komen en gaan van personages. Zo hebben we onlangs afscheid moeten nemen van Marieke de Moor (Lidewij Mahler) en maakt Barrie Stevens deze maand zijn opwachting in GTST. Maar de cast wordt nóg verder uitgebreid, en wel met een oude bekende uit de soap ‘Onderweg naar Morgen’.

Keek jij vroeger net zo fanatiek naar ONM als naar GTST? Dan ken je vast acteur Jop de Vries (57) wel. Hij vertolkte destijds de rol van Victor Couwenberg in de soap die vandaag de dag helaas niet meer bestaat.

Meerdijk

Binnenkort kruipt hij opnieuw in de huid van een soappersonage en zullen we hem terugzien in GTST. Wat zijn rol precies wordt en wat hij in Meerdijk komt doen, is nog niet bekend. Spannend!

Jop de Vries ten tijde van ONM:

En een recentere foto van de acteur:

