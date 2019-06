Online bestelling gedaan? Dit is waarom je pakketje deze week later komt

Vandaag besteld en de volgende dag in huis? Deze week waarschijnlijk niet. Het warme weer en een piek in de bestellingen – last minute nog een ventilator aanschaffen, je kent ’t wel – gooien roet in het eten.

Van schoenen en kleding tot een nieuwe laptop: we kopen tegenwoordig alles online. Niet alleen omdat het vaak met een paar klikken gebeurd is, maar ook omdat een pakketje vaak de volgende dag nog bezorgd wordt. Dat laatste gaat deze week waarschijnlijk niet op, zo waarschuwt PostNL. En dat heeft met de samenloop van drie factoren te maken.

Warm weer

Ten eerste is de hitte een boosdoener. Vanwege het weer moeten er immers meer pauzes worden ingelast in de sorteercentra. “Onze medewerkers moeten voldoende pauze nemen om bijvoorbeeld water te drinken, daardoor is de productiviteit wat minder”, legt een woordvoerder uit aan NOS. Daarnaast worden er relatief grote spullen besteld in deze periode van het jaar (lees: airco’s en tuinmeubelen), waardoor de bestelbussen sneller vol zitten. “Ook zagen we afgelopen week veel bestellingen na de belastingteruggave. Zulke pieken zien we bijvoorbeeld ook rondom de uitkering van vakantiegeld.”

Track & trace

Om hoeveel vertraagde pakketten het gaat, kan PostNL niet zeggen. “De meeste pakketten komen gewoon op de juiste dag aan”, aldus de woordvoerder. Het advies luidt om regelmatig de track & trace-code te checken en zelf in de gaten te houden waar je pakketje blijft.

Lees ook

Dobberen, maar! Bij Lidl scoor je vanaf deze week de populaire opblaasflamingo

Eind van de week

Naar verwachting zal de huidige vertraging vrijdag opgelost zijn. Ook meent de woordvoerder dat piek al voorbij is. “Dinsdag is bij ons de drukste dag, doordat er veel in het weekend wordt besteld.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl, Libelle.nl | Beeld: iStock