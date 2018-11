Ben je een onhandige Harry? Dan ben je het perfecte relatiemateriaal

Is ‘oeps’ jouw tweede naam? Omarm dan vanaf vandaag je blunders, uitglijers en klunzigheden. Want mannen? Die smullen van jouw knulligheid. En dat is hierom:

1. Je bent lekker perfect imperfect

Misschien wil jij het liefst overkomen alsof je leven volgens een strak gestroomlijnd plan verloopt, híj wordt juist onzeker als jij miss perfect lijkt, want dan moet hij zijn zaakjes ook duizend procent op orde hebben. He, en wie heeft dat nou? Wees dus gewoon je imperfecte zelf, dan kan hij dat ook zijn.

2. Je gooit niet (snel) de handdoek in de ring

Want hoe je het ook went of keert: als je onhandig bent dan ben je niet alleen bekend met falen, maar vooral ook met doorgaan. Dus ook in jullie relatie zul je niet zomaar de handdoek in de ring gooien. En dat kan heel aantrekkelijk zijn voor hem.

3. Humor smeedt jullie band

Als jouw humorknobbel even groot, of groter is als die van hem kan hij dat wat beangstigend vinden (straks weet jij ‘m onder de tafel te moppentappen), maar als jullie samen om jouw knulligheid kunnen lachen, smeedt dat een band.

4. Jij lijdt de aandacht van hem af

Misschien is hij namelijk ook niet altijd even handig, maar doordat jij zelf benoemd stuntel-kampioen bent (ken je ‘m nog?) vallen zijn ‘blundertjes’ in het niet. En dat zorgt ervoor dat-ie nét effe extra van je houdt.

Bron: Beautify | Beeld: iStock