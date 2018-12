Zo beantwoord je alle ongemakkelijke vragen tijdens het kerstdiner

Yes, de gezellige kerstdagen zijn eindelijk aangebroken! Heel leuk natuurlijk, maar er zit ook een minder leuke kant aan. De ongemakkelijke vragen tijdens het kerstdiner, bijvoorbeeld.

Lees ook: Heerlijk kerstrecept: gevulde pasta uit de oven

Wij bereiden je alvast voor op een aantal irritante, beschamende en confronterende vragen die je gegarandeerd kunt verwachten aan tafel. Doe er je voordeel mee!

‘Ben je aangekomen?’

Waarom denken familieleden dat zij het recht hebben om je aan te spreken over je gewicht? Moet je daar nou echt aan herinnerd worden op de dag dat je van plan bent om een zesgangendiner naar binnen te werken? Bedank je familielid vriendelijk voor de opmerking over jouw figuur en zeg dat je daar vanaf 2019 aan gaat werken. Of niet, want waarom zou je eigenlijk verantwoording af moeten leggen?

Voor de vegetariërs: je krijgt gegarandeerd commentaar op jouw keuze om geen vlees te eten

‘Neem nog een stukje’, heb je vast weleens gehoord. Leg ze uit dat het jouw keuze is en dat dat niet betekent dat zij ook geen vlees meer mogen.

‘Heb je nog geen vriend?’

Misschien wel de meest voorkomende vraag die je krijgt tijdens het kerstdiner. Het lijkt wel of jouw familie bang is dat je voor altijd alleen blijft. Moeten ze er echt elke keer opmerkingen over maken? Blijkbaar. Durf je het aan, zeg dan zoiets tegen jouw familielid: ‘Ik kan ze moeilijk allemaal tegelijk meenemen, dan zitten ze hier bij elkaar aan tafel.’ Grapje, natuurlijk. Is jouw familie wat traditioneler? Red jezelf dan door te zeggen dat je je focust op werk en je prioriteiten dus ergens anders liggen. Daar zullen ze ook vast blij mee zijn.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock