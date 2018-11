Onderzoek wijst uit: zo vaak moeten we van bil

Hoe vaak we het per week doen – het is een vraag die ons behoorlijk intrigeert. Al is het niet iets wat we graag met de buurvrouw bespreken, we willen wél graag weten wat ‘anderen doen’. En dan vooral hoe vaak ze het doen, zodat we ons eigen seksleven kunnen spiegelen.

Doordat we van die nieuwsgierige aagjes zijn, en we ook graag willen weten wat ‘normaal’ is, en of we onze seks-frequentie kunnen meten aan de standaard lat, wordt er ook veel onderzoek naar gedaan. Uit meerdere studies blijkt dat stellen die één keer per week seks hebben het gelukkigst zijn. De studie, die 30.000 koppels gedurende veertig jaar volgde, concludeerde dat als koppels het vaker deden, ze niet gelukkiger werden (of minder gelukkig), maar dat wie die één keer in de week niet haalde, aangaf zich seksueel minder tevreden te voelen.

Verplicht

Een andere studie van de Carnegie Mellon Universiteit toonde aan dat meer seks niet altijd beter is. De onderzoekers verdeelden bij dit onderzoek de deelnemers over twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht twee keer zo vaak van bil te gaan als ze normaal deden. De andere groep mocht aanhouden wat ze altijd al deden. Wat bleek? Seks ging de eerste groep tegen staan, en begon te voelen als een ‘moetje’.

Blijf bij jezelf

Die ‘twee-keer-per-week-stelregel’ moeten we misschien dus met een zak zout nemen. Het belangrijkste is om samen met je partner te voelen waar jullie behoefte aan hebben. Er zijn namelijk nogal wat externe factoren die invloed kunnen hebben op hoeveel zin je hebt in een bepaalde periode in je leven. Doen jullie het een periode minder vaak met elkaar omdat je even behoorlijk wat stress in je leven hebt? Dat is niet zo gek. Maar houdt in het achterhoofd dat seks ook ontspant, en je daardoor juist wat makkelijker door zo’n stressperiode heen kan helpen. Maar: niks moet.

