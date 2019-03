Oh my… Een stukje van de Pretty Little Liars spin-off is alvast te bekijken!

De spin-off van Pretty Little Liars heeft lang op zich laten wachten, maar is vanaf 20 maart eindelijk te zien in Amerika. Om de fans nóg enthousiaster te maken dan ze al zijn, hebben de makers van Pretty Little Liars: The Perfectionists het begin van aflevering 1 alvast vrijgegeven. En ja, dit wil je zien.

Lees ook: Alsof ze nooit zijn weggeweest: bekijk de trailer van de’Pretty Little Liars’-spin off!

De serie

Het verhaal speelt zich af in Beacon Heights, waar iedereen perfect lijkt te zijn maar dat natuurlijk niet is. Het streven naar ultieme perfectie leidt tot de eerste moord in het stadje. Vervolgens draait het allemaal weer om de nodige leugens en (valse) alibi’s, zoals we bij Pretty Little Liars natuurlijk gewend zijn.

In de serie zien we een aantal vertrouwde gezichten terug. Zo zien we de karakters Alison DiLaurentis en Mona Vanderwaal, rollen van actrices Sasha Pieterse en Janel Parrish.

Aflevering 1

De makers hebben de eerste 85 seconden van aflevering 1 vrijgegeven. Dit klinkt als weinig, maar deze seconden zeggen al meer dan genoeg. Zo hoor je een prachtige en dramatische cello-cover van Lady Gaga’s Poker Face en een voiceover van Sofia Carson, de actrice die modeontwerpster Ava speelt.

Trailer

Heb je de trailer van The Perfectionists nog niet gezien? Je ziet hem hieronder:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Hollandse Hoogte