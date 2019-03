Een ouderwets hilarische ‘De Luizenmoeder’ dankzij de ‘obesi-tas’ van Juf Ank

Na een paar ‘mindere’ afleveringen was het gisteravond weer ouderwets lachen, gieren, brullen tijdens ‘De luizenmoeder’. Er werden zoals gewoonlijk weer keiharde grappen gemaakt, maar wel met een serieuze ondertoon. Kijkers lagen vooral krom om een bijzondere creatie van juf Ank, die misschien in de praktijk óók best eens goed van pas zou komen…

‘Snif snif, kinder-hiv’

De aflevering van zondagavond gaat over de jaarlijkse sponsorloop. Het doel van directeur Anton is om meer geld op te halen dan de scholen in de buurt. Om te winnen, schakelt hij conciërge Volkert in om de rondjes in te korten. Dit jaar halen de kinderen met de sponsorloop geld op voor kinderen met hiv in Afrika. Directeur Anton en Nancy geven de loop daarom het passende ‘thema’: ‘Snif snif, kinder-hiv’. Juist.

Obesi-tas

Intussen kibbelen de ouders op het schoolplein fel over wiens kind het hoogste bedrag zal ophalen. En om alle kinderen in vorm te krijgen voor de sponsorloop, gaat Juf Ank in haar klas een andere strijd aan: die tegen suiker. Haar leerlingen mogen geen suiker meer eten, om overgewicht tegen te gaan (en dus ook betere hardloop-resultaten te boeken). Alle ontbijtkoeken en pakjes sap moeten daarom in de zogenoemde ‘obesi-tas’, een tas voor alle ongezonde tussendoortjes die kinderen mee naar school krijgen van hun ouders. Volgens juf Ank is obesitas namelijk een veelvoorkomend probleem bij kinderen op school (daar heeft ze natuurlijk ook een punt). ‘Suiker is héél slecht voor je’, zegt ze. Kijkers komen niet bij en vinden de obesi-tas briljant.

Excuuseter

Als de sponsorloop in de aflevering voorbij is en alle kinderen naar huis zijn, stort juf Ank zich stiekem op de obesi-tas en propt de inhoud in haar eentje (en iets later samen met Anton) naar binnen. Ook daar wordt door kijkers hartelijk om gelachen. Juf Ank heeft natuurlijk – as usual – een excuus: “Als kinderen erbij zijn, moet je het goede voorbeeld geven, anders niet.” Die quote mag op een tegeltje, vinden de kijkers.

Bekijk hier het obesi-tas-fragment terug.

‘Als de kinderen erbij zijn moet je het goede voorbeeld geven, anders niet.’ #DeLuizenmoeder pic.twitter.com/x8IAjjd5Ac — M Y R A 💋 (@Skierwiefke) March 17, 2019

Als kinderen erbij zijn moet je het goede voorbeeld geven, anders niet. Helemaal mijn motto.#DeLuizenmoeder — Lisette Schrijft (@Lisetthea) March 17, 2019

#DeLuizenmoeder #luizenmoeder Mooi hoe Ank en Anton die Obesi-tas leeg vreten en dan op heterdaad betrapt worden door de ouders😂😂 — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) March 17, 2019

€624,50 min €600 voor de shirtjes. Blijft er €24,50 over tegen kinder-HIV. Zal Afrika blij mee zijn. Als het rondje langer was geweest, hadden ze in Afrika geld aan ons moeten overmaken.

😂#DeLuizenmoeder #luizenmoeder — Robert de Heer (@RobertdeHeer2) March 17, 2019

Ah vandaar het fanatisme met corpulentie: juf Ank is ambassadrice met haar

obesi-TAS 👜 #luizenmoeder#deluizenmoeder — Carolina (@MissCar0lina) March 17, 2019

Bron: Libelle | Beeld: Still