De zomercliffhanger van ‘GTST’ was volgens kijkers misschien niet de beste ooit, maar heeft fans wél achtergelaten met een hoop vragen. Want overleeft Amir (Alkan Çöklü) de slag met de honkbalknuppel op zijn achterhoofd? En wat is er aan de hand met Jojo (Stephanie van Eer)? Van wie we nu vast een glimp van op mogen vangen, zijn Ludo (Erik de Vogel) en Billy (Lone van Roosendaal).

In de laatste aflevering van het 29ste GTST-seizoen was onder meer te zien hoe Janine (Caroline de Bruijn) toekeek terwijl ‘haar’ Ludo met de veel gevreesde Billy in het huwelijksbootje stapte. Maar, zo schrijven de makers van de soap op Instagram, “voor wie dacht dat de twee vrijwillig het jawoord gaven, think again! Niets is wat het lijkt in Meerdijk.”

Flashback Friday

Op de eerste beelden van alweer de dertigste soapreeks is een flashback te zien waarin Ludo en Billy vastgebonden op een stoel wakker worden. Vervolgens komt Carmen Verveer (Barbara Pouwels) binnen gewandeld. Zij is een nieuw gezicht in GTST en maakte kort voor de zomerstop haar opwachting in de soap. Ze was te zien bij de veiling die Billy en Ludo hadden georganiseerd en was getuige van het schilderij dat – à la Banksy – werd vernietigd nadat het onder de hamer was gegaan.

Boeten

“Wat is dit voor grap?”, horen we Ludo zeggen in de video, waarop Carmen antwoordt: “Ik zei toch dat jullie gaan boeten. Om wat jullie hebben uitgehaald met Addio alla Famiglia.” De vader van Nina zegt al uitgelegd te hebben hoe het zit met het schilderij, maar blijkbaar neemt de nieuwkomer daar geen genoegen mee. To be continued…

Het nieuwe seizoen van ‘GTST’ is vanaf maandag 2 september te zien bij RTL4. Videoland-abonnees kunnen al eerder genieten van de dertigste afleveringenreeks.

Herkenbaarheid

Na de zomerstop – op maandag 2 september gaat de soap weer van start – beloven de makers terug te komen met ‘normalere’ verhaallijnen. “Natuurlijk heeft de kijker niet alles wat in GTST gebeurt, in het echt meegemaakt”, begint Gottschalk. “Maar we gaan meer nadruk leggen op invoelbaarheid en herkenning.” Daarbij willen de makers groots uitpakken komend seizoen. “Dan bestaat de soap dertig jaar: een mijlpaal die we groots gaan vieren met de fans.”

