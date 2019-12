NPO maakt na aankondiging einde ‘Pauw’ details bekend over nieuwe late night talkshow

De publieke omroep komt vanaf 6 januari met de nieuwe talkshow ‘Op1’ op NPO 1. De presentatie hiervan is in handen van vijf duo’s, die ieder een dag van de week voor hun rekening nemen.

Op dit moment is duidelijk dat in elk geval Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg een presentatiekoppel vormen. De combinatie Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink is bijna rond, zei NPO-baas Frans Klein.

Jeroen Pauw

Jeroen Pauw stopt met zijn huidige talkshow, maar gaat Op1 produceren. Ook komt hij later in het jaar terug in een presentatieduo, zei Klein. Verder wordt onder anderen nog gesproken met Fidan Ekiz en Jort Kelder. De talkshow vult het gat in de programmering dat is ontstaan door het vertrek van Eva Jinek naar RTL4. Daar gaat ze afwisselend met Beau van Erven Dorens een programma op de late avond gaat presenteren.

Nog heel even

Maandagmiddag kondigde Jeroen Pauw aan te stoppen met zijn late night talkshow en nog maar twee weken op de buis te zijn met zijn programma. “Ik ga in 2020 andere dingen doen, zonder tafel of met tafel maar dan niet in een studio”, aldus de presentator bij een foto op Instagram. “Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’. Daar heb ik heel veel zin in, maar ik verheug me ook op de laatste twee weken Pauw, een programma dat ik met zoveel liefde en plezier maak samen met een heerlijke ambitieuze redactie, in een vrolijke sfeer, mede dankzij al die goede gasten die elke dag weer de moeite nemen om aan te schuiven.”

Bron: ANP | Beeld: BNN VARA