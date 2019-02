Jaaa, love it: Disney lanceert gloednieuwe trailer van ‘Frozen 2’

Let it gooo, let it go… heb jij – misschien dankzij je kids – meerdere keren genoten van de film ‘Frozen’ en kun je er stiekem geen genoeg van krijgen? Dan hebben we goed nieuws voor je, want Disney heeft zojuist een trailer van het tweede deel onthuld.

Elsa, Anna, Kristoff, Sven en Olaf: ze zijn er allemaal weer bij in ‘Frozen 2’, zo is te zien in de teaser van de gloednieuwe film. Samen trotseren ze weer en wind, en zijn ze op reis om een eeuwenoud mysterie over het koninkrijk ontrafelen. Ondertussen moeten ze zich weren tegen de gevaarlijke buitenwereld. Klinkt spannend, toch? Nou, we kunnen je vertellen: zo ziet het er ook uit.

November

We moeten nog even geduld hebben tot de film op het witte doek verschijnt, maar… dat gebeurt wél dit jaar nog. Aan het eind van de trailer wordt verklapt dat ‘Frozen 2’ in november 2019 in première gaat. Bekijk de trailer alvast hieronder:

Frozen

Het eerste deel kwam uit in 2013 en won meteen een Oscar en een Golden Globe voor beste animatiefilm. Daarnaast werd het nummer Let It Go bekroond met een Oscar voor beste originele song.

Bron: ANP | Beeld: Giphy, Disney