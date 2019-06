Eíndelijk weten we meer: de spanning stijgt in nieuwe ‘Casa de Papel’-trailer

Over iets meer dan een maand kunnen we éindelijk gaan genieten van het langverwachte, gloednieuwe seizoen van de Spaanse hitserie ‘La Casa de Papel’. Een kersverse trailer, waarin we – dat werd potdikke tijd – ook meer te weten komen over de verhaallijn, hoogt de spanning flink op.

Ramp voor Rio

Nadat de professor verdwijnt met een miljard euro van de Koninklijke Munt van Spanje, krijgt hij een telefoontje: één van zijn mede-bankrovers, Rio, is opgepakt.

Dit. Wordt. Awesome.

De enige manier om hem te redden en de geheime verblijfplaats van de anderen te beschermen, is om ze allemaal weer bij elkaar te brengen en een nieuwe overval uit te voeren. En dan hebben we het niet over ‘zomaar een bankje plunderen’, maar een overal formaatje larger than life en spectaculairder dan ooit. We doen een klein gokje: dit seizoen wordt het vetste tot nu toe. We kunnen niet wachten.

La Casa de Papel keert op 19 juli terug op Netflix.

Bron: Youtube | Beeld: Still