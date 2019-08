Fan van ‘The Hundred’? Dan is deze nieuwe serie ook écht iets voor jou

Bijna doodgaan, weer tot leven komen, gevangen worden, gevangen nemen. De avonturen van Clarke, Bellamy, Raven, Monty en Octavia van ‘The Hundred’ kennen we inmiddels wel. Daarom is het tijd voor iets nieuws en tadááá, dat komt er binnenkort aan. We hebben het over ‘Snowpiercer’.

Bij Snowpiercer mag je denken aan de Ark van Noach, maar dan in de vorm van een trein. Een trein die met volle vaart over een besneeuwd spoor dendert. Een trein waarbij de mensen in de eerste klas er warmpjes bijzitten, maar die voor mensen in de lagere klassen een rijdende hel op aarde is. De Snowpiercer is namelijk het resultaat van een uit de hand gelopen experiment, waarbij de aarde is verandert in een groot ijsblok. De temperaturen buiten zijn teruggelopen naar -119 graden en de enige overlevenden – zo’n 3.000 zielen – wonen in de Snowpiercer.

Drie principes

Deze gigantische trein k’dengt maar door over het spoor en cirkelt continu rond de wereld. Aan boord heersen drie principes: work, honour and order. Waarbij – logischerwijs – de lagere klassen door de hogere klassen wordt onderdrukt. Ja, need, speed and greed lopen hier als een rode lijn door het verhaal. Snowpiercer, dus.

Film

In 2013 was al een gelijknamige film in de bioscopen te zien. Snowpiercer is gemaakt door de makers van Orphan Black. Helaas is de exacte releasedatum nog niet bekend maar het wordt verwacht dat het ergens in het voorjaar van 2020 te zien zal zijn.

