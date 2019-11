Nu al benieuwd: maker ‘La Casa de Papel’ komt met nieuwe serie

Van ‘Vis a Vis’ en ‘Élite’: kun jij geen genoeg krijgen van Spaanse series en sta je te popelen om een nieuw Netflix-pareltje? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de maker van ‘La Casa de Papel’ heeft verklapt bezig te zijn met vers kijkvoer.

Fans van Spaanse series en in het bijzonder La Casa de Papel kunnen over een tijdje weer genieten van een nieuwe bingewaardige serie: Sky Roja. Net als het pareltje met El Profesor wordt deze geproduceerd door Alex Pina, dit keer in samenwerking met Esther Martínez Lobato van Vis a Vis.

Op de vlucht

Sky Rojo gaat over drie prostituees die een gastvrouwenclub – waar ze stuk voor stuk wonen – ontvluchten. Als groep maken ze een roadtrip in de wetenschap dat ze een doodvonnis hebben. Waarom? De Argentijnse, Cubaanse en Spaanse vrouwen hebben hun pooier ernstig gewond en half verlamd achtergelaten in hun voormalige woning. En gezien het niet de enige misdaad is die de vrouwen op hun naam hebben staan, hebben ze haast geen andere keus dan op de vlucht blijven.

Twee seizoenen

Veel meer weten we helaas nog niet over de serie, maar hij belooft in elk geval minstens zo spannend te zijn als La Casa de Papel. Volgens Netflix-Nederland zijn de opnames eerder deze week van start gegaan, en speelt het verhaal zich af tussen het vierde en vijfde seizoen van de serie met El Profesor en zijn bendeleden in de hoofdrol. Er zouden twee seizoenen besteld zijn van Sky Rojo, elk bestaande uit acht afleveringen van ongeveer 25 minuten.

White Lines

Alex Pina is momenteel niet alleen bezig met Sky Rojo, maar komt binnenkort ook met de nieuwe Netflix Original White Lines. Dit belooft óók weer bloedstollend te worden, gezien het gaat over een mysterieuze verdwijning op de Balaeren. Op het eiland Ibiza wordt na zo’n twintig jaar het lichaam van een bekende dj uit Manchester gevonden, waarna zijn zus afreist naar het feestoord om op onderzoek uit te gaan. Van deze serie zijn de opnames inmiddels achter de rug.

La Casa de Papel

Onlangs is gelekt wanneer het vierde seizoen van La Casa de Papel van start gaat en dat is sneller dan je waarschijnlijk verwacht. Tenminste, als we Rodrigo de La Serna, beter bekend als Palermo, mogen geloven. Hij heeft per ongeluk verklapt dat de opnames van seizoen 4 er al op zitten én wanneer we weer kunnen genieten van El Profesor en zijn bendeleden.

Nóg meer ‘La Casa de Papel’

Niet veel later werd nóg meer fantastisch nieuws bekendgemaakt voor fans van La Casa de Papel. De Spaanse televisiegids FormulaTV zei namelijk zeker te weten dat Netflix verder gaat met de internationale hit. De opnames van het vijfde en zesde seizoen zouden in het begin van 2020 starten, op het moment dat het vierde seizoen op Netflix staat. Zoals voorheen zullen het vijfde en zesde ‘seizoen’ waarschijnlijk één afgerond verhaal vormen. De telling van La Casa De Papel is een beetje vreemd, omdat het eerste seizoen van de serie door Netflix in twee delen werd geknipt.

Record

Het zal je niet verbazen, maar La Casa de Papel is wereldwijde een mega-hit voor Netflix. De Spaanse cast & crew wisten zelfs een record te vestigen: het derde seizoen werd in de eerste zeven dagen na de release (19 juli 2019) door maar liefst 34 miljoen (!) accounts bekeken.

