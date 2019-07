Nu Peter van der Vorst programmadirecteur bij RTL is, neemt hij langzaam maar zeker afscheid van het presenteren. Een van de programma’s die dus een nieuwe presentator nodig heeft, is ‘Verslaafd’. En de kersverse zenderbaas heeft zelf bekend gemaakt wie in zijn voetsporen zal treden.

In Verslaafd staat iedere aflevering een verslaafde centraal. Deze persoon en zijn of haar wanhopige familie wordt geholpen door een team van deskundigen om van de verslaving af te komen. Peter kennen we natuurlijk als de presentator van het programma, en in de eerste zes afleveringen zal hij – gezien de opnames al gemaakt zijn – gewoon nog te zien zijn. Daarna geeft hij het stokje door aan niemand minder dan Ewout Genemans. Hij neemt de presentatie van de tweede helft van de reeks op zich.

Eer

Ewout is ontzettend blij met zijn nieuwe uitdaging. “Ik vind het een grote eer om dit seizoen voor een aantal afleveringen van Peter over te nemen”, zegt hij in RTL Boulevard. “Het is een bijzonder programma dat al seizoenen lang enorm goede resultaten boekt. De opnamen zijn inmiddels in volle gang.”

Meerdere programma’s

Niet alleen Verslaafd gaat door met een nieuwe presentator, ook zijn andere programma’s Married At First Sight en Van der Vorst ziet sterren keren hoogstwaarschijnlijk terug met een ander gezicht. Dat tweede krijgt dan natuurlijk wel een nieuwe naam, zo vertelt Peter. “Zo’n soort programma moet gewoon terugkeren. Ik weet ook al met wie en die moet er wel zijn of haar eigen stempel op drukken.”

Carrière

In februari werd bekend dat Van der Vorst aan de slag gaat als programmadirecteur bij RTL. Hij zal zijn werkzaamheden voor zijn eigen productiehuis, Vorst Media, langzaam afbouwen en op 1 januari 2020 definitief stoppen met presenteren.

