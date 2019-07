Onthuld: dít wordt de nieuwe presentator van ‘Married At First Sight’

Carlo Boszhard gaat de RTL-trouwshow ‘Married At First Sight’ presenteren. Dat onthulde de presentator in zijn wekelijkse column in Televizier én met een vrolijk filmpje op Instagram.



Het hoge woord is eruit: Carlo neemt het stokje over van Peter van der Vorst die zich volledig op zijn functie als programmadirecteur van RTL gaat focussen. “Toen Peter me vroeg zei ik volmondig; ‘Ja, ik wil!’ Laat dat geen geheim zijn”, schrijft de presentator. Wanneer het nieuwe seizoen van het programma, waarin koppels elkaar pas op hun trouwdag ontmoeten, op de buis moet komen maakt Carlo niet bekend in zijn column.

Instagram

Ook doet de presentator de vrolijke aankondiging op Instagram. In een video vertelt Carlo zelf het heuglijke nieuws:

De tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht bekijken op Instagram News! #blij #jaikwil Een bericht gedeeld door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 30 Jul 2019 om 5:04 (PDT)

Gaaf

Fans van Carlo kunnen hun geluk niet op dat juist hij het nieuwe gezicht van Married At First Sight wordt. “Gaaf zeg, weet zeker dat dat heel mooi wordt!”, reageert een volger. Een ander schrijft: “Jeej! Alleen jij bent al een reden om te kijken!”

Lees ook

Geniaal: deze presentator neemt het ‘Verslaafd’-stokje van Peter van der Vorst over



Verslaafd

Nu Peter als programmabaas aan de slag is, zoekt hij voor meerdere programma’s een vervanger. Zo werd begin deze maand bekend dat Ewout Genemans hem opvolgt in de serie Verslaafd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP, RTL