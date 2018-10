Op het puntje van je stoel bij ‘A Quiet Place’? Dan is deze nieuwe film een must watch

Na het succes van het loeispannende ‘A Quiet Place’, waarin nauwelijks gepraat wordt en de spanning tot grote hoogte stijgt, was het wachten op films die zich aan hetzelfde concept wagen. Netflix’ Bird Box, met Sandra Bullock in de hoofdrol, is de eerste. Hierin wordt wel gepraat, maar kan ‘zien’ je leven in gevaar brengen.

Lees ook

Waarom je deze thrillersensatie écht moet gaan zien

Sandra Bullock speelt de moeder van een gezin op de vlucht. Kost wat kost moeten ze hun ogen bedekt houden om te overleven.

Krankzinnigheid

In het begin van de trailer zien we allemaal paniek als mensen door onbekende redenen krankzinnig worden. Vervolgens blijken blinddoeken de enige remedie om beschermd te blijven tegen deze epidemie van complete waanzin. En zo komt Sandra Bullock met haar twee kinderen in een roeibootje terecht waarin ze met de ogen bedekt proberen te overleven en ‘de wezens’ op afstand te houden. Het klinkt allemaal vrij bizar, maar Sandra Bullock verdient altijd het voordeel van de twijfel. Ze won immers een Oscar voor, eh… The Blind Side.

Jatwerk?

Bird Box heeft het concept overigens niet ‘gejat’ van A Quiet Place; de timing van de makers bleek gewoon erg ongelukkig. De casting voor Bird Box werd begin november 2017 aangekondigd, toen de eerste trailer van A Quiet Place nog niet online was en regisseur en bedenker John Krasinski zijn verhaal over de familie die niet mocht praten nog angstvallig geheim hield. Die trailer verscheen vervolgens nog geen twee weken nadat de productie van Bird Box was aangekondigd, dus vermoedelijk konden de producenten zichzelf toen al voor de kop slaan.

Bird Box verschijnt op 21 december op Netflix. Bekijk de eerste trailer van de mysterieuze thriller in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still