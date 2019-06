Bende gij een wout? Nieuwe details over tweede seizoen Netflix-serie ‘Undercover’

Eén van de tofste series van dit jaar is toch wel Undercover, de Vlaams-Nederlandse Netflix-serie die in binnen- én buitenland bijzonder goed bekeken wordt bij de streamingsdienst. Een tweede seizoen kon natuurlijk niet uitblijven en werd al eerder aangekondigd. Vandaag zijn er alvast meer details bekendgemaakt over wat ons precies te wachten staat.

Handen omhoog of ik schiet

De tweede reeks, die momenteel wordt opgenomen, zal draaien om de illegale wapenhandel. Het verhaal speelt zich een jaar af na de gebeurtenissen in het eerste seizoen, dat afgelopen lente in première ging bij Netflix.

Bekende koppen

Net als bij het eerste seizoen, dat draaide om de drugswereld in Noord-Brabant, zal het vervolg uit tien afleveringen bestaan. Anna Drijver en Tom Waes spelen wederom de hoofdrollen van undercoveragenten Kim de Rooij en Bob Lemmens.

Opnieuw undercover

Het personage van Drijver werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie en Waes’ personage is nog steeds werkzaam als agent. Wanneer zij een illegale wapenhandel ontdekken die is gestart in Syrië en die zich inmiddels heeft uitgebreid naar België, besluit Bob Lemmens de zaak in de hoedanigheid van undercoveragent te onderzoeken.

Nú al een remake

Volgens Netflix wordt de serie ook goed bekeken in het Verenigd Koninkrijk en in Latijns-Amerikaanse landen. Het tweede seizoen werd al aangekondigd voordat het eerste op Netflix werd uitgezonden. Ook zou er volgens Variety een Franstalige remake op komst zijn.

Geduld a.u.b.

De opnames van het tweede seizoen van Undercover zijn naar verwachting in september klaar. Waarschijnlijk zijn de afleveringen in de lente van 2020 te zien op Netflix.

