Kom maar door: makers ‘You’ strooien met nóg meer beelden van seizoen 2

Fans van ‘You’ hoeven nog maar héél even geduld te hebben, want aan het einde van deze maand komt eindelijk het langverwachte tweede seizoen online. Eerder maakten de makers van de Netflix-hit het aftellen al een stuk spannender door een tweetal eerste beelden te delen, en nu doen ze er nog een schepje bovenop.



Opnieuw delen de makers van You een aantal spannende beelden via Instagram. Wederom stilstaande, maar dat mag de pret niet drukken.

Nieuw slachtoffer

Inmiddels lijkt het een soort adventskalender te worden, want telkens wordt er weer een still uit het tweede seizoen van You vrijgegeven. Op een van de foto’s is stalker Joe (Penn Badgley) te zien met Ellie (Jenna Ortega), een nieuw personage. Erbij staat dat Joe haar moet beschermen, koste wat het kost. We weten inmiddels hoe het is afgelopen met Beck (Elizabeth Lail) in het eerste seizoen, dus wat betekent deze boodschap bij de foto van Ellie?

Verhuizen

In het tweede seizoen van You krijgen we te zien hoe het stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) vergaat na zijn vreselijke daden uit seizoen één. Hij verhuist in deze reeks van New York naar Los Angeles. Wat hij daar gaat doen is nog niet bekend.

Keert Beck ‘back’ in ‘You’ seizoen 2?

Eerder dit jaar deed hoofdrolspeler Penn een boekje open over het tweede seizoen. Zo vertelde hij in juni aan Entertainment Tonight dat de opnames destijds alweer drie maanden aan de gang waren. Daarbij verklapte hij of Beck terugkeert in het vervolg. “Er is een flashback van Joe in de tweede aflevering van het tweede seizoen, waar je een beetje meer te zien krijgt van de harde realiteit van wat hij Beck heeft aangedaan”, zei hij daarover. “In zijn gedachten is ze niet eens dood. In zijn hoofd leeft iedereen nog, omdat de pijn die hij voelt – die hem in zijn ogen door hen is aangedaan – er nog steeds is.”

Nieuwe start

In het eerste seizoen van You zagen we hoe Joe stapelverliefd werd op Guinevere Beck. Al snel veranderde zijn verliefdheid in een obsessie die de schrijfster uiteindelijk fataal wordt. In het tweede seizoen hoopt Joe zijn verleden achter zich te laten en verhuist hij naar Hollywood, Los Angeles. Daar blijkt al snel dat het verleden hem blijft achtervolgen.

De trailer van seizoen één:

