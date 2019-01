Er zijn nieuwe beelden van de serie ‘Oogappels’, de opvolger van ‘Divorce’

Bijna drie jaar na de laatste aflevering van de populaire tv-serie ‘Divorce’ komen dezelfde makers met een gloednieuwe serie, genaamd ‘Oogappels’. De nieuwe NPO-serie zal gaan over vier totaal verschillende families met de nodige puberproblemen, regelstress, liefdesperikelen en andere familieproblemen. We schreven al eerder dat de serie in de maak was, maar nu zijn er nieuwe beelden opgedoken. En het is nog maar even wachten, want ‘Oogappels’ is al bijna op tv te zien!

Oogappels

Het verhaal gaat over vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. Wat de gezinnen met elkaar verbindt is dat ze allemaal kinderen hebben op dezelfde school. De ouders hebben allen zo hun eigen manier van opvoeden, maar voor hen allemaal geldt dat ze de lat voor zichzelf én hun oogappels heel hoog leggen: het leven moet vooral perfect zijn. Roos Ouwehand, Frank Houtappels en Lex Passchier schreven het script.

Cast

Er zijn genoeg bekende gezichten te zien in de nieuwe serie. Zo bestaat de cast onder meer uit Bracha van Doesburg (Nieuwe Buren), Malou Gorter (Vechtershart), Ramsey Nasr (Overspel), Nadia Amin (Penoza), Jeroen Spitzenberger (Divorce), Eva van der Gucht (S1ngle) en Mike Libanon (Zomer in Zeeland). De nieuwe serie wordt geregisseerd door Will Koopman, de vrouw achter ‘Gooische Vrouwen’ en ‘Divorce’. ‘Oogappels’ is een productie van BNNVARA en zal binnenkort te zien zijn op de publieke omroep. En met binnenkort bedoelen we echt binnenkort: vanaf donderdag 24 januari is ‘Oogappels’ iedere week te zien, om 20.30 uur op BNNVARA op NPO 1.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder alvast de eerste beelden, die NPO zojuist heeft vrijgegeven:

Bron: BNNVARA, Facebook | Beeld: Divorce, RTL