Spannend! Er zijn nieuwe beelden van de GTST wintercliff opgedoken

Het is bijna weer zover voor alle fans van Goede Tijden, Slechte Tijden: de wintercliffhanger. In de tweede week van januari zorgen mysterieuze ontwikkelingen ervoor dat Meerdijk volledig op z’n kop komt te staan. RTL heeft nu nieuwe beelden van de spannende GTST wintercliff gedeeld en als we de beelden moeten geloven, kunnen we ook dit jaar in januari weer een groot spektakel verwachten.

GTST wintercliff

Vorig jaar werd de wintercliff geïntroduceerd en blijkbaar is het voor herhaling vatbaar, want ook dit seizoen komen de makers van GTST weer met een spannende wintercliffhanger. De cliffhanger draait om het nieuwe luisterboek dat Janine de afgelopen maanden heeft geschreven: Kwaad Bloed. De afgelopen weken worden Ludo, Janine, Rik, Bing en Aysen al geteisterd door een reeks onverklaarbare gebeurtenissen, die wel erg veel lijken op de scenario’s in Janine’s boek. Wie verantwoordelijk is voor de vreemde ontwikkelingen, blijft een groot mysterie.

In de nieuwe beelden van RTL zien we een hoop spanning en sensatie. Zo krijgt Rik een pistool op zijn hoofd gericht en raken Mark, Ludo, Janine en Marieke betrokken bij een tragisch voorval. Volgens de website van GTST probeert Marieke een heldendaad te verrichten die net iets anders uitpakt. En blijkbaar gaan er slachtoffers vallen. Maar wie dat zijn, wordt natuurlijk nog niet verklapt.

Benieuwd naar alle beelden? Bekijk ze dan hier.

Onrust in Meerdijk

Ook na de wintercliffweek, die van maandag 7 tot en met vrijdag 11 januari loopt, blijft het onrustig in Meerdijk. Later in de maand zal er een ontvoering plaatsvinden en worden Rik, Zoë, Bing en Aysen in een levensgevaarlijke val gelokt. Daarnaast wordt het ook spannend voor Lucas. Zo blijkt een slechte grap van Flo toch nog niet zo grappig te zijn.

De wintercliffweek van Goede Tijden, Slechte Tijden is vanaf maandag 7 januari te zien bij RTL 4, en de week ervoor al bij Videoland.

