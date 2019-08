Nieuwe beelden ‘GTST’ onthullen een hoop over het nieuwe seizoen én de nieuwe castfoto is hier

De tijd van onbezorgdheid én het wachten op seizoen 30 is bijna voorbij. Zelfs eerder dan je denkt, want de makers van ‘GTST’ hebben zojuist bekendgemaakt dat de gloednieuwe afleveringen een week eerder al worden uitgezonden. Niet maandag 2 september, maar maandag 26 augustus it is, dus. Én er is meer.

Met dit fantastische nieuws hebben de cast & crew van GTST nog meer bekendgemaakt over het nieuwe soapseizoen. Zo zijn er al heel wat onthullende beelden gelekt én krijgen we de castfoto alvast te zien. Hierop is Amir (Alkan Çöklü) gewoon te zien. Betekent dit dat hij de slag met de honkbalknuppel heeft overleefd? Tegelijkertijd zien we Sjors (Melissa Drost) in tranen in de trailer, al schreeuwend dat ze er persoonlijk voor zorgt dat de dader de allerhoogste straf krijgt als haar geliefde niét in leven blijft.

Geen geduld meer

Reden voor de verplaatsing is volgens de zender omdat “fans duidelijk niet langer willen wachten”. Mogelijk hebben ook de lage kijkcijfers van de compilatieafleveringen van deze week en de vernieuwde vooravondprogrammering bij de concurrentie een rol gespeeld.

Zomercliffhanger

Eigenlijk zouden er nog de hele week compilaties worden uitgezonden en vanaf volgende week de laatste vijf afleveringen van vorig seizoen worden herhaald. In plaats daarvan worden vanaf woensdagavond de laatste drie afleveringen nog eens uitgezonden met vrijdag de zomercliffhanger.

Teaser

Maandag is de aftrap van seizoen 30 dus al; abonnees van Videoland kunnen aankomende vrijdag (23 augustus) al genieten van het nieuwe kijkvoer. Alvast het voorproefje zien? Dit is de nieuwe maandtrailer van GTST:

En dít is de castfoto:

