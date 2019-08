Makers ‘GTST’ trakteren op nieuwe beelden: slaat de vonk over tussen Daan en Nina?

Afgelopen maandag is de extra verhaallijn van ‘GTST’ van start gegaan in de Stories van het officiële Instagramaccount van de soap. Hierin speelt – naast Donny Roelvink – Marly van der Velden, beter bekend als Nina Sanders, een grote rol. En ook het voorproefje op het gloednieuwe seizoen draait om de dochter van Ludo.

Let op, spoilers!

In aanloop naar alweer het dertigste seizoen van GTST maakt het productieteam de diehard fans vast lekker met paar teasende beelden. Zo verscheen er eerder al een scène met Ludo (Erik de Vogel) en Billy (Lone van Roosendaal) in de hoofdrol én kregen we beelden te zien van Lucas (Ferry Doedens) en de zwangere Tiffy (Cecilia Adorée). In een nieuw fragment is het Nina die centraal staat, samen met Daan Stern (Dorian Bindels).

Coma

Vlak voor de zomerstop was te zien hoe Daan een ongeluk kreeg met zijn auto. Terwijl hij buiten de wagen – waarin zijn dochter Louise zat – stond te ruziën met Rik (Ferry Somogyi), begon de auto te rollen. Daan probeerde de auto te stoppen om zijn dochter te redden, maar kwam klem te zitten tussen een muurtje en het voertuig. Hij belandde in het ziekenhuis, waar Nina hem geregeld kwam opzoeken. Toen Daan uit zijn coma raakte, zoenden de twee.

Lees ook

‘GTST’-ster Robin Martens deelt foto met moeder: ‘Twee druppels water’



Gezoend

De nieuwe beelden gaan verder waar het voor de zomercliffhanger gestopt is. In het fragment zien we Nina verward door de ziekenhuiskamer lopen. “Er is helemaal niets gebeurd, wat mij betreft”, horen we haar zeggen. “Je bent in de war, dat is logisch. Je bent bijgekomen uit een coma en dan snap ik dat je wat emoties door elkaar haalt.” Daan wijst haar erop dat Nina hem terug zoende, waarop zij antwoordt dat het een impulsreactie was. “We vergeten het gewoon, oké?” De broer van Rik laat het er niet bij zitten. “Nee, jij voelt iets voor mij”, zegt hij met een glimlach op zijn gezicht. Hij lacht Nina – die zich omdraait om een glas water te pakken voor Daan – na, maar lijkt daarna weg te vallen. Ludo’s dochter raakt in paniek, maar wat er daarna gebeurt, blijft voor nu een vraag. To be continued maar weer…

Het nieuwe seizoen van ‘GTST’ is vanaf maandag 2 september te zien bij RTL4. Videoland-abonnees kunnen al eerder genieten van de dertigste afleveringenreeks.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: RTL, Instagram