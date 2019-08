Nieuwe beelden: dit ‘GTST’-personage verrast Lucas met terugkeer naar Meerdijk

Nog maar een paar weken wachten en dan kunnen we ons weer opmaken voor een gloednieuw ‘GTST’-seizoen. In aanloop naar die eerste aflevering na de zomerstop lekken de makers al een aantal snippers info, om de kijkers vast lekker te maken. Zo werden eerder al de eerste beelden getoond én werd alvast één personage onthuld dat terug te zien zal zijn in Meerdijk. Maar dat is niet de enige.

Een kort fragment op het officiële Instagramaccount van GTST laat zien dat niemand minder dan Tiffy (Cecilia Adorée) binnenkort weer haar opwachting maakt in de soap. Een grote verrassing voor Lucas (Ferry Doedens), die op dat moment achter de bar van De Koning staat. En de surprise is des te groter als hij de bolle buik van Antons dochter ziet.

Zwanger

“Oh my God! Wat goed om jou te zien zeg”, horen we Lucas zeggen op de beelden terwijl hij Tiffy omhelst. Zij zegt ondertussen dat hij voorzichtig moet doen en showt dan haar flinke babybuik. “Wacht even, ik begrijp hier helemaal niets van”, aldus de Sanders-telg. “Jij zat toch in Australië? Wanneer ben je terug gekomen? Van wie is dit?” Tiffy antwoordt dat ze al even in Nederland is, maar pas net weer in Meerdijk is aangekomen. Ze kijkt naar haar buik en zegt: “Dit is niet in Australië gebeurd. Dit, ehm… het is, ehm…”, horen we haar stamelen. Zou ze het vertellen?

Weg uit Meerdijk

Vlak voor Tiffy’s plotselinge vertrek deden Lucas en zijn vriend Flo (Roel Dirven) er alles aan om hun kinderwens te verwezenlijken. Uiteindelijk besloten de twee de hulp van een draagmoeder in te schakelen, en zagen ze in Tiffy de perfecte persoon. Het lukte, maar de gedachte dat ze na negen maanden het kindje zou moeten afstaan, beangstigde haar. Daarom besloot Tiffy de zwangerschap voor zichzelf te houden en te vertrekken naar Australië. De relatie tussen Lucas en Flo liep stuk, waarna Flo zijn spullen pakte en het vliegtuig naar India pakte.

Lees ook

LOVE it: Donny Roelvink maakt binnenkort zijn opwachting in ‘GTST’



Aftellen

Hieronder zie je de gloednieuwe scène met Cecilia en Ferry in de hoofdrol. Op de afloop moeten we nog even wachten; vanaf maandag 2 september is GTST weer dagelijks te zien bij RTL4. Videoland-abonnees kunnen al eerder genieten van de nieuwe afleveringen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: RTL, Instagram