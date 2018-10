Drip cake, move over: dít is momenteel de populairste baktrend op social media

Het is weer herfst en dat betekent; tijd voor meer knusse binnenactiviteiten. Wat is er bijvoorbeeld nou lekkerder dan een zondagmiddag (met óf zonder kids) de keuken in te duiken voor een smakelijk homemade baksel?

Drip cake, move over

De ‘drip cake’ was de laatste jaren zonder twijfel de populairste taart onder hobbybakkers, maar dit Instagram-proof gevaarte heeft concurrentie gekregen van een nieuwe lekkernij: de brush stroke-cake.

Penseelstreken

Deze taarten zijn gedecoreerd met ‘penseelstreken’ in verschillende kleuren. Vaak worden deze penseelstreken gemaakt van gesmolten chocolade, al dan niet bewerkt met een vrolijke kleurstof.

Insta-hit

De brush stroke-cake is bezig aan een heuse opmars en is momenteel een hit op sociale media. Begrijpelijk, want de taart ziet er doorgaans erg spectaculair uit en doet het dus behoorlijk ‘lekker’ op een foto. En moeilijk om te maken? Zelfs dat valt – na een klein beetje oefening – reuze mee. Hoe tof op je volgende verjaardagsfeest? Of zelfs op een bruiloft?

Een aantal impressive voorbeelden:

En hoe maak je die strokes dan? Nou, zo dus, met een lepeltje of een echte kwast:

