Yes! Er komt een nieuw seizoen van Expeditie Robinson met onbekende Nederlanders

Niet alleen werd vrijdagavond bekend gemaakt dat Kaj Gorgels de nieuwe presentator van ‘Expeditie Robinson’ wordt, ook heeft RTL een compleet nieuw seizoen van het realityprogramma aangekondigd. De nieuwe serie, die enkel te zien is op Videoland, is een speciale editie van ‘Expeditie Robinson’ waarbij er, in plaats van BN’ers, onbekende Nederlanders mee zullen doen.

Nieuw seizoen van Expeditie Robinson

Dat betekent dus dat we niet één, maar twee seizoenen van het survival-programma kunnen verwachten. Hetzelfde hebben we ook gezien bij ‘Temptation Island’ vorig jaar, waar naast een regulier seizoen ook een speciale editie, ‘Temptation Island VIPS’, exclusief op Videoland te bekijken was. Op die manier probeert RTL de streamingdienst populairder te maken.

Geef je op

RTL maakte het grote nieuws vrijdagavond bekend op Facebook, waar het werd aangekondigd door middel van een video op de Facebook-pagina van Videoland. Zo zien we een compilatie van de afgelopen seizoenen, waarbij een oproep wordt gedaan, want ja, je kunt jezelf voor dit seizoen opgeven! Via de link in de Facebookpost kun je jezelf inschrijven om mee te doen aan de speciale Videoland-editie. Wanneer het nieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’ zal verschijnen, is nog onbekend.

Zien we jou binnenkort op televisie?

Bron: RTL, Facebook | Beeld: ANP, Facebook