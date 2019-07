Heerlijk: nieuw seizoen ‘Boer Zoekt Vrouw’ komt eraan en start op déze datum

Het nieuwe seizoen van ‘Boer Zoekt Vrouw’, het lievelingsprogramma van Nederland, keert komend najaar terug op de buis. Zojuist maakt presentatrice Yvon Jaspers in een video bekend vanaf wanneer we weer kunnen genieten van een verse lading boeren op zoek naar de liefde van hun leven.

Even voorstellen

“Voor iedereen die zin heeft in een beetje liefde en romantiek in zijn leven heb ik goed nieuws”, vertelt ze. “Want we hebben tien nieuwe, spannende, knappe, grappige en vrijgezelle boeren.” De eerste aflevering wordt uitgezonden op 1 september, om 20.30 uur op NPO1 bij KRO-NCRV.

Brieven-mania

In de aftrap van de nieuwe reeks ontmoet het publiek voor het eerst de tien nieuwe boeren. Vervolgens mogen kijkers, die interesse in één van hen hebben, op hen reageren door een brief te schrijven.

Op zoek naar de liefde

De vijf boeren die het populairst blijken, worden uiteindelijk gevolgd. De kandidaten zullen de leukste brieven selecteren, die ze middels een speeddateronde ontmoeten. Met deze selectie gaan ze op dagdate, waarna ze uiteindelijk drie vrouwen of mannen overhouden die een week bij de boer in kwestie gaan logeren.

Lees ook

Kijkers ergeren zich kapot aan Yvon Jaspers in ‘Pauw’: ‘Je moet je schamen’

Dubbel geluk

In november 2018 was het datingprogramma voor het laatst te zien. Twee stellen vonden elkaar tijdens de opnames: Michelle en Maarten, en Steffi en Roel.

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.