Zalig bingefeest! De heerlijkste zwijmel-kerstfilms (en meer) op Netflix in november

We hebben al een hele rits trailers van de zaligste nieuwe kerstfilms voorbij zien komen; de één nog leuker dan de ander. Goed nieuws: wist je dat je helemaal niet tot Kerst hoeft te wachten voor je kunt beginnen met zwijmelen? De eerste pareltjes (én een boel andere bankplakkers) verschijnen al in November bij Streamingsdienst Netflix!

Om te beginnen…

We beginnen even met de kerstcontent die je vanaf deze week (kleine reality check ja, het wordt déze week al november!) kunt verwachten. Allereerst Holiday in the Wild, waarin Sex And The City-actrice Kristin Davis (Charlotte) de hoofdrol speelt. Wanneer ze door haar man verlaten wordt en besluit om vlak voor de kerstdagen alleen op huwelijksreis naar Afrika te gaan, valt ze als een blok voor de ietwat arrogant ogende (maar enorm knappe) piloot, gespeeld door Hollywood-hunk Rob Lowe. Te zien vanaf 1 november: Klik hier voor de trailer en meer informatie.

‘Love Actually’ voor een nieuwe generatie?

Ook Let It Snow moet een fijne worden. De romantische kerstcomedy is gebaseerd op het gelijknamige boek van onder anderen schrijver John Green, die ook bestsellers als The Fault In Our Stars en Five Feet Apart schreef. In Let It Snow volgen we een groepje tieners uit het dorpje Midwestern Town. Het is kerstavond en uiteraard is er enorme stress, omdat er nog veel moet gebeuren voor het kerstfeest losbarst. Dan maakt een hevige sneeuwstorm alles nog erger dan het al was. Te zien vanaf 8 november.

Netflix’ eerste animatiefilm

Verder kunnen we deze feestdagen Netflix’ allereerste animatiefilm ooit verwachten. In Klaus wordt de oorsprong van de Kerstman onthuld. Dat gebeurt wanneer Jesper, een slechte student, naar een eiland bovenaan de poolcirkel wordt gestuurd. De bevolking is daar saai en afstandelijk, maar dan ontmoet hij Klaus: een mysterieuze timmerman die in een hutje vol met speelgoed woont… Vanaf 15 november op Netflix: klik hier voor de trailer en meer informatie.

Dé kerstprinses van 2018 is terug!

Wie net als wij dolgelukkig wordt van een ‘goede’ kerstfilm – dat wil zeggen: vol met cliché’s en zwijmelmomenten – zit gebakken met The Knight Before Christmas. In de hoofdrol schittert Vanessa Hudgens, die ook de lead speelde in dé Netflix-kersthit van 2018: The Princess Switch. De nieuwe film vertelt het verhaal van een Britse ridder uit de middeleeuwen die door een tovenaar in de moderne wereld belandt. Eenmaal daar wordt hij smoorverliefd op een lerares. Je ziet A Knight Before Christmas – waarvan de trailer nog niet te zien is – vanaf 21 november.

The ‘Bad Moms’ are back

Niet nieuw, maar wél nieuw op Netflix: A Bad Moms Christmas. In dit vervolg op de comedyhit uit 2016, Bad Moms, volgen we de drie ondergewaardeerde, overbelaste (en hilarische) moeders die we leerden kennen in de eerste film, met Mila Kunis aan de leiding. In deze ‘wintereditie’ maken ze zich op voor de ‘Super Bowl’ onder de moeders: Kerstmis. En alsof het organiseren van de perfecte feestdag voor je eigen gezin nog niet vermoeiend genoeg is, moeten ze ook nog hun eigen moeders tevreden zien te houden. Te zien vanaf 30 november.

En verder nog…

Maar we zijn er nog niet: ook dé Nederlandse romcom-hit van dit jaar (niet per se Kerst, wél genieten) is binnenkort te zien bij de streamingsdienst. Singel 39, met Soof-actrice Lies Visschedijk als grote ster, is vanaf 14 november te zien. Ook kun je je opmaken voor een heuse serie met een kerstthema. Merry Happy Whatever is een duistere comedy met enorme Friends, Will & Grace en Full House-vibes. Het eerste seizoen van de serie, met onder anderen acteur Dennis Quaid en High School Musical-ster Ashley Tisdale in de hoofdrol, bestaat uit acht afleveringen. Een trailer is er nog niet, maar Netflix verklapt vast dat het gaat over een koppige vader die worstelt met de nodige stress als zijn dochter haar nieuwe vriend mee naar huis neemt voor Kerst. Te zien vanaf 28 november.

Voorproefje

En alvast een klein voorproefje voor december: er komt een derde deel van de slechtste beste kerstfilm ooit: A Christmas Prince, waar de halve wereld in december 2017 massaal voor op de bank plofte. Het succes bracht in 2018 een tweede deel voort, A Christmas Prince: The Royal Wedding, en wordt nu gevolgd door A Christmas Prince: The Royal Baby. Goh, zouden Meghan en Harry een inspiratiebron vormen? Ook van deze film is nog geen trailer beschikbaar, maar in onderstaande, kerstige compilatievideo laat Netflix al een klein beetje zien waarmee we ons de feestmaanden kunnen vermaken:

Beeld: Still