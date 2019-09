OMG yes! Nieuw ‘Handmaid’s Tale’-boek wordt óók verfilmd!

Ben je fan van ‘The Handmaid’s Tale’ en hou je van lezen? Then you’re in luck, want volgende week komt – op 10 september – het vervolg ‘The Testaments’ uit. Dit boek speelt zich vijftien jaar na de gebeurtenissen van de eerste boeken af. Ben je niet zo’n boekenworm? Ook dan is er goed nieuws: ook dit boek gaat verfilmd worden.

Vervolg is een feit

Dat kondigen Hulu en MGM aan, die de huidige serie The Handmaid’s Tale produceren. Hiermee is een vervolg van de successerie (die overigens nog lang niet afgelopen is) een feit. The Testaments verschijnt ruim dertig jaar na de roman The Handmaid’s Tale en is wederom geschreven door Margaret Atwood.

Sprong in de tijd

De auteur zegt dat het verhaal zich vijftien jaar na de gebeurtenissen in The Handmaid’s Tale afspeelt. Het wordt verteld vanuit het perspectief van drie verschillende vrouwelijke hoofdpersonages.

Inspiratie uit vragen en het nu

“Alles wat jullie me ooit hebben gevraagd over Gilead [de naam van de fictieve, dystopische versie van de VS waarin vrouwen als eigendommen worden beschouwd, red.] en wat zich daar afspeelt, was de inspiratie voor dit boek. De rest van de inspiratie komt uit de wereld waarin wij nu leven”, liet Atwood weten bij de aankondiging van haar boek.

Jarenlang succes

Al jarenlang is het verhaal van The Handmaid’s Tale een sensationeel succes. Het gelijknamige boek werd in 1985 uitgebracht en verfilmd in 1990. In 2017 werd het verhaal vertaald naar de gelijknamige serie, die we in Nederland kunnen zien op Videoland. Die serie bleek een wereldwijd succes. Onlangs werd door de makers bevestigd dat er ook een vierde seizoen in de maak is.

Lees ook

Dit is zó tof: ‘The Handmaid’s Tale’-auteur schrijft na 33 jaar vervolg op bestseller

Prijzen

Bij de recentste uitreiking van de Emmy Awards won The Handmaid’s Tale acht prijzen, waaronder die voor beste dramaserie. Hoofdrolspeelster Elisabeth Moss (bekend van Mad Men) won de Emmy voor beste actrice in een dramaserie.