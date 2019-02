Deze ‘soapveteraan’ (ken je ‘m nog?) maakt vanavond zijn opwachting in ‘GTST’

Het is – zeker de laatste maanden – een komen en gaan van acteurs in Goede Tijden Slechte Tijden. Ook vanavond staat er een hoop te gebeuren; een nieuw gezicht maakt zijn opwachting in de soap.

Van ONM naar GTST

Alhoewel, ‘nieuw’ is-ie niet echt. In soapland tenminste. Niemand minder dan Jop de Vries maakt zijn entree. Zegt die naam je niet direct iets? Dan gaat er wellicht wel een lampje branden als je hoort wie hij jarenlang speelde in die ándere bekende Nederlandse soap, Onderweg Naar Morgen.

O, die!

Jop speelde tussen 1994 en 2003 bijna tien jaar de rol van arts Victor Couwenberg in de inmiddels ter ziele gegane soap. In 2005 maakte hij eenmalig zijn comeback. Jop kunnen we dus met recht een heuse ‘soapveteraan’ noemen.

Therapeut

In Goede Tijden, Slechte Tijden is Jop vanaf vanavond te zien als therapeut Rob Bekkers, zo hebben de makers bekendgemaakt. Hij gaat een poging wagen om het huwelijk van Linda en Anton te redden. Maar is er überhaupt nog wel hoop voor die twee…?

Victor van vroeger in actie zien? In onderstaande ‘stokoude’ video zie je hem (én een hoop andere bekende gezichten) voorbijkomen in Onderweg Naar Morgen. Grappig!

Bron: ANP | Beeld: Still